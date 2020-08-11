Современный коворкинг и зал для встреч: яркие фото проекта в Казахстане
Проект расширяет границы и представления о традиционном офисе как месте для работы, многофункциональном пространстве для проведения мероприятий и публичных переговоров.
Здание включает различные рабочие места, места для сбора и отдыха, а также центральную театральную сцену для разговоров и представлений, пишет издание Archdaily.
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Все пространство разработано так, чтобы оно было открытым и взаимосвязанным, с постоянной циркуляцией людей и максимальным использованием дневного света и естественной вентиляции.
В просторном зале для конференций много места / Фото Archdaily
Стены и двери размещали только там, где они нужны. Стеклянные перегородки создают обособленные пространства для частных разговоров.
Лестницы разделяют помещение на несколько уровней / Фото Archdaily
Древесина приносит тепло в пространство и уравновешивает бетонную конструкцию здания, которая осталась нетронутой. Разное тепло и режимы освещения нужны для того, чтобы соответствовать различным потребностям и настроениям в пространстве.
Интерьер бюро в индустриальном стиле / Фото Archdaily
Концепция дизайна заключается в его общей простоте, использовании основных элементов и материалов и внимании к деталям.
Архитектурный план помещения / Фото Archdaily
Все стальные и деревянные изделия, а также стеклянные перегородки и зеркала были тщательно изготовлены местными заказчиками-производителями. А круглые зеркала с подсветкой – это художественная интерпретация логотипа BURO.