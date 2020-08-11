Проект расширяет границы и представления о традиционном офисе как месте для работы, многофункциональном пространстве для проведения мероприятий и публичных переговоров.

Здание включает различные рабочие места, места для сбора и отдыха, а также центральную театральную сцену для разговоров и представлений, пишет издание Archdaily.

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Все пространство разработано так, чтобы оно было открытым и взаимосвязанным, с постоянной циркуляцией людей и максимальным использованием дневного света и естественной вентиляции.



В просторном зале для конференций много места / Фото Archdaily

Стены и двери размещали только там, где они нужны. Стеклянные перегородки создают обособленные пространства для частных разговоров.



Лестницы разделяют помещение на несколько уровней / Фото Archdaily

Древесина приносит тепло в пространство и уравновешивает бетонную конструкцию здания, которая осталась нетронутой. Разное тепло и режимы освещения нужны для того, чтобы соответствовать различным потребностям и настроениям в пространстве.



Интерьер бюро в индустриальном стиле / Фото Archdaily

Концепция дизайна заключается в его общей простоте, использовании основных элементов и материалов и внимании к деталям.



Архитектурный план помещения / Фото Archdaily

Все стальные и деревянные изделия, а также стеклянные перегородки и зеркала были тщательно изготовлены местными заказчиками-производителями. А круглые зеркала с подсветкой – это художественная интерпретация логотипа BURO.

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