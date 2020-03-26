Современный декор для дома: новинки, которые украсят ваше жилье – фото

Какие бы стили в интерьере вы не применяли для своего жилища, в конечном итоге его отличительные черты все-равно будет формировать декор. Какие современные элементы декора сегодня в трендах – читайте в нашем материале.

Декор также помогает расставить акценты в доме, и привлечь внимание к важным местам.

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6 популярных элементов декора для дома

Выпуклое зеркало

Одним из самых популярных элементов декора является выпуклое зеркало в деревянной раме. Подойдет для большинства стилей из-за своего нейтрального цвета.



Практической пользы из него немного, однако оно будет стильно смотреться в спальне/ фото: Homester

Ковер с этническим узором

Ковры с этническим узором станут хорошим решением не только для этники, но и для скандинавского стиля, а также прованс, лофт и другие.



Ковер с этническим узором набирает популярность/ фото: Homester

Белая корзина

Плетеная белая корзина удачно будет дополнять ванну в скандинавском стиле.



Такую корзину применяют в виде декора, а также как корзину для белья/ фото: Homester

Подсвечник

Треугольные подсвечники на три свечи тоже является одним из лучших решений для современного декора. Такие подсвечники подойдут многим стилям, за исключением классического и минимализма.



Стиль, которому больше всего подходят подсвечники – скандинавский / фото: Homester

Светильники

Напольные светильники – совершенно новый ход от мировых дизайнеров. Они помогут вам акцентировать внимание на важных составляющих интерьера.

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Такие светильники "любят" стили лофт, гранж и индустриальный / фото: Homester

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