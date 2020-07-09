Неподалеку Сиднея, что в Австралии, появился необычный Приморский дом. Здание имеет встроенную печь для пиццы и подземную музыкальную комнату. Интерьер здесь выполнен в стиле гранж, однако главной особенностью является одна из стен коттеджа, которой послужила соседняя скала.

Создать дом с одной стеной, которой послужит скала, вдохновила архитекторов скалистая береговая линия, пишет Archdaily.

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По замыслу архитекторов, фасад здания должен быть неприметным, а главные преимущества апартаментов как раз и расположатся внутри. Центральным должно быть чувство безопасности и счастья.



Внешне дом абсолютно неприметный / Фото Archdaily

На первом этаже здесь общие комнаты вроде гостиной или кухни. А задний двор с встроенной печью для пиццы, предназначенный для пребывания на свежем воздухе и быть защищенным от южных ветров.



Печь здесь просто встроена в стену / фото Archdaily

Настоящим вызовом для архитекторов стало обустройство музыкальной и спортивной комнаты в подвале помещения.

Интерьер дома должен был показать желание клиента касательно простоты устройства, без использования лишнего декора. Именно поэтому было решено использовать стиль гранж.



В интерьере очень мало декора / Фото Archdaily

Архитекторы сотрудничали с местным строителем, который помог владельцам балансировать между качеством и ценой выбранных материалов.

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Сооружение довольно экологично, ведь собирает дождевую воду и использует солнечную электроэнергию. Однако главной особенностью дома является его северная стена, точнее отсутствие стены. Здесь перегородкой служит скала, на которой и строилось само здание.

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