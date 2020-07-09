Создана природой: в Австралии построили приморский коттедж с стеной из скалы – фото
Неподалеку Сиднея, что в Австралии, появился необычный Приморский дом. Здание имеет встроенную печь для пиццы и подземную музыкальную комнату. Интерьер здесь выполнен в стиле гранж, однако главной особенностью является одна из стен коттеджа, которой послужила соседняя скала.
Создать дом с одной стеной, которой послужит скала, вдохновила архитекторов скалистая береговая линия, пишет Archdaily.
Популярное: Бюджетный ремонт в стиле лофт: 4 способа сэкономить и полезные советы – фото
По замыслу архитекторов, фасад здания должен быть неприметным, а главные преимущества апартаментов как раз и расположатся внутри. Центральным должно быть чувство безопасности и счастья.
Внешне дом абсолютно неприметный / Фото Archdaily
На первом этаже здесь общие комнаты вроде гостиной или кухни. А задний двор с встроенной печью для пиццы, предназначенный для пребывания на свежем воздухе и быть защищенным от южных ветров.
Печь здесь просто встроена в стену / фото Archdaily
Настоящим вызовом для архитекторов стало обустройство музыкальной и спортивной комнаты в подвале помещения.
Интерьер дома должен был показать желание клиента касательно простоты устройства, без использования лишнего декора. Именно поэтому было решено использовать стиль гранж.
В интерьере очень мало декора / Фото Archdaily
Архитекторы сотрудничали с местным строителем, который помог владельцам балансировать между качеством и ценой выбранных материалов.
Читайте также: Восстановление брошенных домов с помощью дерева: пример ремонта из Испании – фото
Сооружение довольно экологично, ведь собирает дождевую воду и использует солнечную электроэнергию. Однако главной особенностью дома является его северная стена, точнее отсутствие стены. Здесь перегородкой служит скала, на которой и строилось само здание.
Смотрите больше фото дома со стеной со скалы:
-
Электроэнергия и электрокамин: сколько потребляет, экономичные электрокамины11 июня , 13:12
-
На улицах Лондона: 10 вариантов цветочного дизайна входных дверей из Великобритании – фото5 июля , 11:44
-
Сотни кусков шифера: популярность набирает новая технология для облицовки фасада – фото3 июля , 15:06