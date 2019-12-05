Спальня в стиле хай-тек: критерии и особенности дизайна

Хай-тек зародился в конце XX века и является олицетворением постмодернизма. Такой стиль хорошо подойдет для всех, кто любит идти в ногу со временем. Что это за стиль и каковы его особенности – читайте в материале.

Если вы выберете хай-тек, то не стоит забывать о четких линиях в дизайне и забыть о декоративных элементах.

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Какие особенности стиля хай-тек

Освещение



Подсветка по периметру очень популярна в этом стиле / фото: Pinterest

Для хай-тека важно качественное искусственное освещение. Часто используются светильники с металлическими плафонами. Органично выглядит светодиодная подсветка. Разместить ее следует по периметру потолка или пола.

Материалы

В отличие от кантри или Прованса основные материалы этого вида дизайна: пластик, металл и стекло. Природные материалы можно применять дополнительно и только как акценты.

Хромированные элементы



Матовые оттенки хорошо подходят этому стилю / фото: Pinterest

Декор в этом стиле почти отсутствует, но для хай-тека характерными будут хромированные элементы: светильники, ножки шкафа или стола. Такие детали, по замыслу, должны визуально увеличить объем помещения.

Цена

Хай-тек не назовешь стилем на все кошельки. Современная техника действительно влетит в копейку. Хотя самым дорогим будет оформление кухни, но и на спальню придется потратиться.

Что запрещено в стиле хай-тек

Цвета



Синий цвет можно использовать только для акцентов / фото: Pinterest

Эксперты запрещают использовать розовый, персиковый, салатовый или подобные им цвета. Такие оттенки несут в себе определенный романтизм, которому не место в стиле хай-тек.

Разрешенные оттенки

В конце концов, подойдут все остальные цвета. Осторожным стоит быть при использовании зеленого, желтого или синего. Их следует использовать только как акценты.

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Декор

Гравюры, узоры, лепнина или романтические цветы станут лишними элементами интерьера.

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