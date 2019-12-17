Спальня в стиле модерн: особенности и характерные цвета
Модерн уже давно не новый стиль, ведь хорошо известным он был еще в начале прошлого века. Несмотря на это, популярность модерна до сих пор не утихает. Какие особенности этого стиля, и какие цвета ему присущи – в нашем материале.
Модерн похож на минимализм, однако не такой строгий и более вариативный. Возможно именно поэтому, модерн для некоторых является оптимальным дизайнерским решением на сегодня.
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Особенности дизайна спальни в стиле модерн
Простота и современные материалы – признак модерна / фото: Interior and design
- простой и строгий дизайн;
- функциональные и практичные детали;
- поверхности ровные и гладкие;
- без лишнего декора;
- асимметрия, плавные линии;
- натуральные материалы;
- приглушенные цвета.
Модерн соединил в себе разные стили, и не отказался от классики полностью. Возможно именно поэтому этот стиль чаще всего используют в дизайне спальни.
Какие цвета присущи модерну
Свободная гамма
Черный цвет тоже не будет лишним в этом дизайне / фото: В стиле аэро
Уникальность модерна заключается в том, что на самом деле строгих цветовых рамок в нем нет. Каждый дизайнер оформляет интерьер в тех цветах, в которых он считает нужным.
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Тенденции
Белый и серый цвета чаще всего используются в модерне / фото: 2godes
Несмотря на свободу действий в оттенках, сегодня уже сформировались определенные тенденции. Преобладают обычно пастельные цвета. Лучше всего для модерна подойдут золотистый, серебристый, шоколадный, белый или фиолетовый оттенки.
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