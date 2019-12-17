Спальня в стиле модерн: особенности и характерные цвета

Модерн уже давно не новый стиль, ведь хорошо известным он был еще в начале прошлого века. Несмотря на это, популярность модерна до сих пор не утихает. Какие особенности этого стиля, и какие цвета ему присущи – в нашем материале.

Модерн похож на минимализм, однако не такой строгий и более вариативный. Возможно именно поэтому, модерн для некоторых является оптимальным дизайнерским решением на сегодня.

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Особенности дизайна спальни в стиле модерн



Простота и современные материалы – признак модерна / фото: Interior and design

простой и строгий дизайн;

функциональные и практичные детали;

поверхности ровные и гладкие;

без лишнего декора;

асимметрия, плавные линии;

натуральные материалы;

приглушенные цвета.

Модерн соединил в себе разные стили, и не отказался от классики полностью. Возможно именно поэтому этот стиль чаще всего используют в дизайне спальни.

Какие цвета присущи модерну

Свободная гамма



Черный цвет тоже не будет лишним в этом дизайне / фото: В стиле аэро

Уникальность модерна заключается в том, что на самом деле строгих цветовых рамок в нем нет. Каждый дизайнер оформляет интерьер в тех цветах, в которых он считает нужным.

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Тенденции



Белый и серый цвета чаще всего используются в модерне / фото: 2godes

Несмотря на свободу действий в оттенках, сегодня уже сформировались определенные тенденции. Преобладают обычно пастельные цвета. Лучше всего для модерна подойдут золотистый, серебристый, шоколадный, белый или фиолетовый оттенки.

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