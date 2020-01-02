Спальня в классическом стиле: цвета, мебель и особенности дизайна
Важным условием качественного отдыха в течение ночи является удачно подобранный интерьер спальни. Чтобы каждый день чувствовать себя владельцем красивой и дорогой спальни, ее следует оформить в классическом стиле. Какие особенности такого дизайна, как правильно подобрать мебель и цвета в комнату – читайте в нашем материале.
Натуральная фактура, спокойные приглушенные цвета, простые формы – это все присуще спальне в классическом дизайне.
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Особенности спальни в классическом стиле
- теплые цвета;
- симметрия;
- материалы дорогие и натуральные;
- мебель деревянная;
- антиквариат.
Мебель в спальне в классическом стиле
Сегодня в классических спальнях могут появляться современные элементы декора / фото: Homester
Классические спальни предусматривают наличие всего мебельного комплекта – шкафа, комода, туалетного столика и двух тумб возле кровати.
Кровать
Большая двуспальная кровать является базовым элементом спальни в классическом стиле. Не допускается использование раскладного дивана.
Шкаф
Огромный шкаф из тяжелого массивного дерева является прямым признаком классического стиля.
Отсутствие рабочей зоны
Классика сегодня претерпела много изменений / фото: Trizio
Максимально разрешенная рабочая зона – это маленький туалетный столик с большим зеркалом. Комод также выступает подставкой под аксессуары.
Единый стиль
Вся мебель в классическом стиле должна быть в одном стиле. Чаще всего это деревянные резные элементы интерьера.
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Цвета в спальне в классическом стиле
Цвета в классике должны логично соединяться / фото: Все для женщин
В целом ограничений в выборе цветов нет. Конечно, обычно используются приглушенные пастельные оттенки, но даже яркие цвета могут подойти классическому дизайну. Самое важное правило – избегайте контрастов.
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