Спальня в классическом стиле: цвета, мебель и особенности дизайна

Важным условием качественного отдыха в течение ночи является удачно подобранный интерьер спальни. Чтобы каждый день чувствовать себя владельцем красивой и дорогой спальни, ее следует оформить в классическом стиле. Какие особенности такого дизайна, как правильно подобрать мебель и цвета в комнату – читайте в нашем материале.

Натуральная фактура, спокойные приглушенные цвета, простые формы – это все присуще спальне в классическом дизайне.

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Особенности спальни в классическом стиле

теплые цвета;

симметрия;

материалы дорогие и натуральные;

мебель деревянная;

антиквариат.

Мебель в спальне в классическом стиле



Сегодня в классических спальнях могут появляться современные элементы декора / фото: Homester

Классические спальни предусматривают наличие всего мебельного комплекта – шкафа, комода, туалетного столика и двух тумб возле кровати.

Кровать

Большая двуспальная кровать является базовым элементом спальни в классическом стиле. Не допускается использование раскладного дивана.

Шкаф

Огромный шкаф из тяжелого массивного дерева является прямым признаком классического стиля.

Отсутствие рабочей зоны



Классика сегодня претерпела много изменений / фото: Trizio

Максимально разрешенная рабочая зона – это маленький туалетный столик с большим зеркалом. Комод также выступает подставкой под аксессуары.

Единый стиль

Вся мебель в классическом стиле должна быть в одном стиле. Чаще всего это деревянные резные элементы интерьера.

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Цвета в спальне в классическом стиле



Цвета в классике должны логично соединяться / фото: Все для женщин

В целом ограничений в выборе цветов нет. Конечно, обычно используются приглушенные пастельные оттенки, но даже яркие цвета могут подойти классическому дизайну. Самое важное правило – избегайте контрастов.

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