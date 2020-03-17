Спальня в скандинавском стиле: особенности и советы по обустройству

Хюгее, или счастье у скандинавов, между прочим заключается в больших окнах, мебели и белых свечах в собственном доме. Что стоит не забывать при оформлении спальни в скандинавском стиле, какие особенности и советы по обустройству – читайте в нашем материале.

Спальня в скандинавском стиле лучше всего подойдет для сторонников минимализма, простора, света и белого цвета.

Похожее: Гостиная в скандинавском стиле: особенности и советы по оформлению

Особенности оформления спальни в скандинавском стиле

Цвет



Белый цвет является основным для спальни в скандинавском стиле / фото: Budmaster

Основным фоном для спальни послужит белый и его прохладные оттенки. Однако даже использование желтого, зеленого или синего оттенков, не станет нарушением стиля.

Окна



Окна "от пола до потолка" являются популярными среди любителей скандинавского стиля / фото: Bristol

Важным элементом являются как можно большие окна, которые не завешивают шторами или тюлями. Это позволяет иметь хорошо освещенную комнату, которая является составной хюгге.

Мебель

Мебель должна быть деревянной и иметь как можно более простой дизайн. Изголовье кровати тоже лучше всего подойдет без лишнего декора и резьбы.

Вас заинтересует: Спальня в стиле модерн: особенности и характерные цвета

Освещение и декор



Спальня не должна быть перегружена лишним декором / фото: Wowin

Торшер или настенные бра лучше всего будут гармонировать с скандинавским стилем. Относительно элементов декора, то избегайте пластмассовых изделий. Желательно использовать вязанные или меховые покрывала, ковры или скатерти.

Важным элементом декора также станут свечи, которых никогда не бывает мало.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке