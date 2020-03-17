Спальня в скандинавском стиле: особенности и советы по обустройству
Хюгее, или счастье у скандинавов, между прочим заключается в больших окнах, мебели и белых свечах в собственном доме. Что стоит не забывать при оформлении спальни в скандинавском стиле, какие особенности и советы по обустройству – читайте в нашем материале.
Спальня в скандинавском стиле лучше всего подойдет для сторонников минимализма, простора, света и белого цвета.
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Особенности оформления спальни в скандинавском стиле
Цвет
Белый цвет является основным для спальни в скандинавском стиле / фото: Budmaster
Основным фоном для спальни послужит белый и его прохладные оттенки. Однако даже использование желтого, зеленого или синего оттенков, не станет нарушением стиля.
Окна
Окна "от пола до потолка" являются популярными среди любителей скандинавского стиля / фото: Bristol
Важным элементом являются как можно большие окна, которые не завешивают шторами или тюлями. Это позволяет иметь хорошо освещенную комнату, которая является составной хюгге.
Мебель
Мебель должна быть деревянной и иметь как можно более простой дизайн. Изголовье кровати тоже лучше всего подойдет без лишнего декора и резьбы.
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Освещение и декор
Спальня не должна быть перегружена лишним декором / фото: Wowin
Торшер или настенные бра лучше всего будут гармонировать с скандинавским стилем. Относительно элементов декора, то избегайте пластмассовых изделий. Желательно использовать вязанные или меховые покрывала, ковры или скатерти.
Важным элементом декора также станут свечи, которых никогда не бывает мало.
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