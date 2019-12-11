Спальня в стиле лофт: что стоит учесть и какую мебель выбрать

Вечное противостояние классики и современности никогда не завершится, поэтому стоит просто пойти на компромисс и выбрать лофт. Атмосфера чердака привлекает многих любителей смелого дизайна и индустриального интерьера. Что следует учесть при оформлении спальни в стиле лофт и какую выбрать мебель – в нашем материале.

Лофт не любит ограничений в виде перегородок и стен. Поэтому, если у вас квартира-студия или вы всегда мечтали о спальне, которая не ограничена глухими стенами, – лофт будет идеальным вариантом для вас.

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Элементы спальни в стиле лофт

Стены, потолок, пол



Лофт не любит ярких цветов / фото: Pinterest

Голый кирпич, грубый бетон или "рубленое" дерево – это все в духе лофта. Конечно спальня не место для действительно неотесанных стен. Именно поэтому стоит использовать специальные плиты и отделочные материалы, которые будут только имитировать "грубые стены".

Если вы категорически не согласны даже на плиты, то можно использовать обои. Это может быть вид на большой город или лес. Однако цвета должны оставаться в пастельных оттенках.

На потолке, традиционно оставляют голыми балки. Если их нет, то ставят декоративные. Все коммуникации вроде труб или проводов должны оставаться открытыми. Однако, эксперты допускают и простой белый потолок.



Не стоит прятать коммуникации под отделку стен / фото: Pinterest

Лучшим вариантом для пола будет дерево или его заменители. Ламинат, паркет или деревянные плиты идеально впишутся в интерьер. Также можно просто отполировать бетонную стяжку и постелить ковер.

Мебель



Дерево – самый оптимальный материал для мебели в стиле лофт / фото: Pinterest

В интерьере спальни в стиле лофт можно увидеть предметы, которые к спальне не имеют никакого отношения: диван, вешалка или книжный шкаф. Однако такой вариант возможен, если у вас много свободного места.

Можно использовать шкафы-купе, которые нередко выполняют роль перегородки. Комоды, ночной столик и другие удобства здесь тоже можно использовать.

Основные материалы для мебели в спальне в стиле лофт:

дерево;

стекло;

металл;

пластик.

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Декор



Даже книги могут быть элементом декора / фото: Pinterest

Элементы декора в спальне лофт содержат винтажные предметы. Наряду с прекрасной картиной может висеть старый велосипед. Вместо прикроватной тумбочки – старый чемодан, а горшком для цветов послужит деревянная корзина.

Подойдут и откровенно старые и потертые ковры или покрывала.

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