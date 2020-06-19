В китайском городе Чунцин местные дизайнеры разработали концепцию гранитного интерьера. Пол, часть стен и столы здесь сделаны полностью из гранита, а потолок и остальные стены в помещении бетонные. Также внутри есть гостиница для посетителей, а само заведение славится своей традиционной китайской лапшой.

Острая лапша является традиционной для города Чунцин, пишет Dezeen.

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Ремонт начался с перестановки нескольких структурных колонн, которые поделили 150 квадратных метров площади заведения на три секции.



Самой большой изюминкой заведения является гранитный интерьер / Фото Dezeen

Так, в ресторане есть кухня площадью 55 квадратных метров, 15 квадратных метров площади для подготовки напитков и десертов, а остальные 80 "квадратов" занимает обеденный зал.



Дизайнеры использовали несколько видов гранита / Фото Dezeen

Черный гранит, который стал основным строительным материалом в заведении, инкрустирован белым камнем.

Возле столиков внутри стоят раскладные стулья, которые у китайцев ассоциируются с уличной едой. Красные стеклянные таблички, которые подвешены к потолку, здесь выполняют роль меню.



Меню здесь написано на стеклянных табличках / Фото Dezeen

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Дополнительно на втором этаже ресторана есть отель с рядом минималистичных гостевых апартаментов, оформленных в успокаивающих оттенках серого.

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