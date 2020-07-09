Смесь насыщенных природных зеленых оттенков создала поистине ультрасовременный и неповторимый интерьер. Наполнив воздух запахом цветов и сделав квартиру вкусной не только для глаз, но и для жизни – в процессе дизайна архитектор вдохновлялся мотивами Мексики.

Традиционные архитектурные элементы Мексики с ее яркими красками. Автор хотел передать ощущение южного солнца и природных цветов, пишет издание Archdaily.

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В интерьер добавили запах цветущих растений и природные цвета в современной творческой интерпретации. Одним из важных элементов интерьера является кактус. Это космическое растение с уникальным дизайном.



Кактус является ключевым решением всего дизайна / Фото Archdaily

Не существует ни одного похожего кактуса, ведь у каждого своя форма и оттенок. В творческой интерпретации дизайнер изобразил кактус в виде колонок.

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Они бывают разного цвета и формы. Они расположены хаотично и в самых непредсказуемых местах, как кактусы в природном ландшафте. По мнению дизайнера, природа создает поистине необычайный дизайн. Она мастерски работает с текстурами, цветами и формами.



Дизайнер умело соединил разнообразные текстуры / Фото Archdaily

Все детали общего дизайна умело выдержаны в этой квартире – чего только стоит розовый умывальник. Дизайнер позаботился обо всех деталях и нюансах оформления.

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