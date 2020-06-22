Способ зонирования пространства в квартире: стена из 40 металлических листов из Парижа – фото
В центре Парижа, в старом доме дизайнеры кардинально обновили одну из квартир. Владелец захотел ликвидировать все перегородки, но оставить частной спальню. Проблему удалось решить вследствие использования одного металлического "острова" из 40 металлических листов.
Дом в 11 округе Парижа построили еще в 1920 году, сообщает Archdaily.
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Одного лишь создания центрального острова достаточно, чтобы сделать зонирование основного жилого пространства на гардеробную, спальню или ванную комнату, не нуждаясь при этом в стенах или перегородках.
Интерьер ничем бы не выделялся, если бы не металлический "островок" / Фото Archdaily
Металлический "остров" состоит из 40 металлических листов, и образует внутри закрытую спальню.
Потолок в доме полностью бетонный / Фото Archdaily
Сам интерьер здесь напоминает стиль лофт. В частности потолок и колонны выполнены из бетона, а кухня оборудована современной мебелью в серых тонах.
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