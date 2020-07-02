Австралийская студия дизайна Siren ранее специализировалась на восстановлении домов, пострадавших в результате пожаров в Австралии в начале 2020 года. Сегодня фирма вышла за пределы Австралии и славится своими интерьерами для рабочих пространств.

Сегодня в компании есть 75 работников, большинство из которых женщины, сообщает Dezeen.

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Базовая студия компании располагается в Сиднее, а работает преимущественно над коммерческими интерьерами, в частности офисными помещениями.



В интерьерах фирмы всегда много зелени / Фото Dezeen

Все проекты фирмы достаточно экологичны, основательница верит, что работа ее фирмы "вдохновит бизнес на заботу о планете".

Среди последних проектов студии – два офиса консалтинговой фирмы Maximus. Чистое, минималистичное пространство в Мельбурне и темнее эквивалент с собственным баром в Сиднее. Также здесь много саженцев и дизайнерские столы, которые поддерживают практичность традиционной рабочей студии.



Тут дизайн преимущественно темного цвета / Фото Dezeen

Для интерьера офиса компании в городе Камбоя все – от пола до столов и стульев в кабинете – выложены в сельском дереве, а обшивка стенами прячет встроенные помещения для хранения.



Так выглядит светлый эквивалент / Фото Dezeen

В этом проекте для уменьшения использования строительных материалов природные кирпичные стены здания оставляют обнаженными, за исключением игровой комнаты и библиотеки, которые выстелили из фанеры, чтобы добавить ощущение тепла в пространство.



Это пространство больше похож на креативный коворкинг / Фото Dezeen

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Мы упорно работаем над созданием среды, где цели компании могут процветать. Сюда входит пристальное внимание к здоровью, благосостоянию и социальной и экологической устойчивости,

– рассказывает основательница.

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