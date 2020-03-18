Средиземноморский стиль в интерьере: особенности устройства и необходимые материалы
Средиземноморский стиль наиболее распространен в южноевропейских странах. Своему возникновению он обязан прежде всего Италии и Испании. Какие особенности обустройства средиземноморского стиля в интерьере, и какие материалы вам понадобятся – читайте в нашем материале.
Старый вариант стиля присущ для маленьких домиков, современный вполне подойдет и для больших апартаментов.
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Особенности средиземноморского стиля
Цвета
Голубой цвет – должен напоминать море / фото: Рівне1
Стержневым цветом средиземноморского стиля является палитра белых оттенков. Однако использование желтого, синего, коричневого, светло-серого, оливкового цвета удачно дополнит как интерьер, так и экстерьер жилья.
Материалы
Основными материалами для этого стиля являются глина, дерево, кованый материал и керамика.
Мебель
Пример гостиной в современном средиземноморском стиле / фото: Рівне1
Фурнитура в средиземноморском стиле обычно деревянная и окрашена в яркие цвета.
Окна
В старом варианте стиля окна должны быть маленькими, в современном используются большие. Также важным является использование ставней снаружи.
Оформление пола, потолка и стен
Сегодня для стиля самое большое количество солнца / фото: Rehouse
Стены обычно белоснежного цвета, изредка выкладываются плиткой. Пол обычно выложен керамической плиткой или природным камнем. Потолок красят в один тон со стенами. Иногда случается обычное балочное перекрытие.
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Аксессуары
Безделушки на морскую тематику, элементы декора из кованого металла, легкие шторы на окнах, мозаика и ковры.
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