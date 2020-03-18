Средиземноморский стиль в интерьере: особенности устройства и необходимые материалы

Средиземноморский стиль наиболее распространен в южноевропейских странах. Своему возникновению он обязан прежде всего Италии и Испании. Какие особенности обустройства средиземноморского стиля в интерьере, и какие материалы вам понадобятся – читайте в нашем материале.

Старый вариант стиля присущ для маленьких домиков, современный вполне подойдет и для больших апартаментов.

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Особенности средиземноморского стиля

Цвета



Голубой цвет – должен напоминать море / фото: Рівне1

Стержневым цветом средиземноморского стиля является палитра белых оттенков. Однако использование желтого, синего, коричневого, светло-серого, оливкового цвета удачно дополнит как интерьер, так и экстерьер жилья.

Материалы

Основными материалами для этого стиля являются глина, дерево, кованый материал и керамика.

Мебель



Пример гостиной в современном средиземноморском стиле / фото: Рівне1

Фурнитура в средиземноморском стиле обычно деревянная и окрашена в яркие цвета.

Окна

В старом варианте стиля окна должны быть маленькими, в современном используются большие. Также важным является использование ставней снаружи.

Оформление пола, потолка и стен



Сегодня для стиля самое большое количество солнца / фото: Rehouse

Стены обычно белоснежного цвета, изредка выкладываются плиткой. Пол обычно выложен керамической плиткой или природным камнем. Потолок красят в один тон со стенами. Иногда случается обычное балочное перекрытие.

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Аксессуары

Безделушки на морскую тематику, элементы декора из кованого металла, легкие шторы на окнах, мозаика и ковры.

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