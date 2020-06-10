Американский институт архитекторов выпустил программу для дизайнеров и архитекторов, которые разрабатывают проекты публичных пространств. Приложение помогает адаптировать к новым санитарным требованиям не только новые проекты интерьеров, но и должно помочь оптимизировать нынешние помещения.

В частности программа должна помочь беспрепятственно открыться магазинам и офисным помещениям после пандемии, пишет Archdaily.

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Стратегии смягчения последствий пандемии коронавируса были разработаны командой архитекторов, экспертов по здравоохранению и инженеров.

Команда разрабатывает стратегии строительства, чтобы снизить риск передачи COVID-19 и продвигать стандарты социального дистанцирования в помещениях.



Программа поможет адаптировать публичные пространства к новым требованиям и вызовам / Фото Archdaily

Существует три инструмента проверки собственного проекта:

План управления рисками для зданий – анализирует новые проекты и указывает на ошибки дизайнера.

Инструмент оценки нынешних зданий – дает широкий отчет безопасности уже построенных зданий: квартиры, офисы, рестораны, розничные магазины, школы и аудитории.

COVID-19 ArchMap – помогает разработчикам изменить незавершенный проект и показывает уровень безопасности для посетителей.

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