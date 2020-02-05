Стальные кольца и искусственные лужи – дизайнеры размещают необычные инсталляции посреди пустыни
Среди каньонов пустыни Уль-Ула в Саудовской Аравии построили множество инсталляций, которые призваны отразить пейзаж и наследие выставки Desert X. Среди других встречаются очень необычные произведения искусства.
Выставка Desert X впервые состоится за пределами Калифорнии, пишет Dezeen.
Читайте также: Итальянский бренд Cassina представил коллекцию мебели для открытого пространства – фото
Художники, которые участвуют, работают в разных студиях. Среди них датская Superflex, Lita Albuquerque из США и местный архитектор Насер Аль Салем.
Искусственные лужи посреди пустыни / фото: Dezeen
Например, инсталляция eL Seed иллюстрирует древние торговые пути, которые когда-то проходили по этой пустыне. Сама работа находится на месте, которое когда-то было оазисом.
Среди инсталляций также есть качели / фото: Dezeen
Скульптура под названием Мираж напоминает кучу запутанных букв из арабского письма / фото: Dezeen
Когда-то художники сознательно тяготели к искусству, как к средству разрушения стен – физических, опытных и экономических – учреждений, в которых они чувствовали себя привязанными,
– объясняет идею выставки художественный руководитель Desert X Невилл Уэйкфилд.
Каждая скульптура символизирует определенные явления или вещи / фото: Dezeen
"Сад падающих камней" Мухаммеда Ахмеда Абрама Ибрагима это скалы, окрашенные в яркие цвета, чтобы выразить хрупкость пустынной экосистемы.
Позже инсталляции вернутся обратно в США / фото: Dezeen
Вас может заинтересовать: Власти одного из итальянских городов продают дома за 1 евро: детали
Выставка продлится с 31 января по 7 марта 2020 года.
Батуты нравятся многим посетителям / фото: Dezeen
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке