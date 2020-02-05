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Стальные кольца и искусственные лужи – дизайнеры размещают необычные инсталляции посреди пустыни

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Пустыня очень известна за пределами Саудовской Аравии / Википедия

Среди каньонов пустыни Уль-Ула в Саудовской Аравии построили множество инсталляций, которые призваны отразить пейзаж и наследие выставки Desert X. Среди других встречаются очень необычные произведения искусства.

Выставка Desert X впервые состоится за пределами Калифорнии, пишет Dezeen.

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Художники, которые участвуют, работают в разных студиях. Среди них датская Superflex, Lita Albuquerque из США и местный архитектор Насер Аль Салем.


Искусственные лужи посреди пустыни / фото: Dezeen

Например, инсталляция eL Seed иллюстрирует древние торговые пути, которые когда-то проходили по этой пустыне. Сама работа находится на месте, которое когда-то было оазисом.


Среди инсталляций также есть качели​ / фото: Dezeen


Скульптура под названием Мираж напоминает кучу запутанных букв из арабского письма / фото: Dezeen

Когда-то художники сознательно тяготели к искусству, как к средству разрушения стен – физических, опытных и экономических – учреждений, в которых они чувствовали себя привязанными,
– объясняет идею выставки художественный руководитель Desert X Невилл Уэйкфилд.


Каждая скульптура символизирует определенные явления или вещи / фото: Dezeen

"Сад падающих камней" Мухаммеда Ахмеда Абрама Ибрагима это скалы, окрашенные в яркие цвета, чтобы выразить хрупкость пустынной экосистемы.


Позже инсталляции вернутся обратно в США / фото: Dezeen

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Выставка продлится с 31 января по 7 марта 2020 года.


Батуты нравятся многим посетителям​ / фото: Dezeen

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Архитектура Саудовская Аравия
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