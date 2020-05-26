Стена из живых растений: в США в офисе поставили огромную перегородку с цветами – фото

Калифорнийская дизайнерская компания Habitat Horticulture разработала проект интерьера офисного помещения в центре города Окленд, штат Калифорния. Главной особенностью реновации стала большая "живая" стена в вестибюле. На ней высадили 26 видов растений.

Гобелен состоит из самых распространенных растений, которые растут в штате, пишет Metropolis.

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Эта инсталляция необходима для того, чтобы быть отдельным произведением искусства – оно нужно для того, чтобы очаровывать людей, и заставлять их глянуть на стену с обратной стороны,

- рассказали в компании.



На стене присутствуют различные растения / Фото Metropolis

Название гобелена "Городские растения" проводит аналогию между смешиванием растений в различных зонах штата и тем, как различные общины объединяются в Окленде.

Каждая секция имеет свой порядковый номер / Фото Metropolis

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В целом здесь объединили 26 различных видов растений и цветов. Такая живая стена стала первой в США.

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