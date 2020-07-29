Свет, воздух и зелень – главные постулаты, от которых отталкивались дизайнеры при разработке интерьера этого офиса. Стены здесь окрашены в белый цвет и имеют черные вставки. Также здесь обустроена узкая зеленая зона за стеклом, зато сам офис расположен посреди пустыни.

Офис построили недалеко от города Йерухам, расположенный в пустыне Негев, сообщает Archdaily.

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Помещение имеет белые интерьеры и длинный и узкий внутренний дворик. Двор засажен зеленой зоной, которая полностью расположена за стеклом.

Отверстие в крыше позволяет растениям и людям получить дневной свет / Фото Archdaily

Над двориком есть большое отверстие, которое добавляет дневного света и свежего воздуха в офис.

Сзади внутренний дворик разделяет зал для конференций и комнату генерального директора, чтобы оба помещения имели к нему доступ.

Дизайнеры убеждены, что все работники офиса должны дышать свежим воздухом / Фото Archdaily

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Впереди "аквариум" с растениями становится узким, пока почти не исчезает. В центре дворика есть небольшой проход, который позволяет без стекла прикоснуться к растениям. Белый цвет стен служит лишь нейтральным фоном для зелени и света.

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