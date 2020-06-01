Дизайнерская студия "CUN" в начале прошлого года спроектировала интерьер здания в Пекине. Ранее здесь располагался строительный склад, а сегодня здание используется как музей и социальное пространство. Сам интерьер выполнен в стиле гранж и с минимальным количеством дневного света.

Старый склад 60-х годов почти не использовался в течение длительного времени, однако недавно представили готовое многофункциональное здание, пишет Archdaily.

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По словам дизайнеров, склад был в плачевном состоянии.



Полумрак является одной из особенностей дизайна / Фото Archdaily

Впервые приехав на площадку, я увидел, что все пространство разделено и структурированно в особо хаотическом виде. Внутренняя стена здания была украшена панелями, а потолок полностью почернел,

– рассказал один из дизайнеров.

Во время реновации интерьера дизайнеры решили восстановить эстетику грубых бетонных стен. В результате пришлось потратить много времени на восстановление первозданной красоты.



Потолки имеют тогдашние классические перекрытия / Фото Archdaily

В общем вся площать здания была разделена на три пространства. Каждое из них имеет свои особенности интерьера, однако общая концепция осталась неизменной – стиль гранж с небольшим количеством света и минимум декора.

Пространство на рецепции выполнено в светлых оттенках, а украшением является мраморный стол. На втором этаже цветовая гамма становится темнее. Здесь дизайнеры просто восстановили старые бетонные стены и почти не добавляли элементов декора.



Третий этаж предлагает посетителям отдохнуть / Фото Archdaily

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Третий уровень оказался темным. Также здесь обустроили зону отдыха с диваном и мягкими креслами.