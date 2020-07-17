Стиль рококо является логическим продолжением барочного направления в интерьере. Новый на то время он призван подчеркивать изящество в зданиях различного назначения. Сегодня рококо применяют в интерьерах квартир, частных домов и даже банкетных залов или холлов отелей. Какие цвета и особенности присущи рококо – читайте в материале.

Рококо возник в начале XVIII века, сообщает Дизайн 24.

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Особенности стиля рококо в интерьере

Палитра цветов стиля рококо



Рококо сегодня не слишком популярный стиль в интерьере / Фото Rehouse

В отличие от тяжелого и пышного барокко с его насыщенной цветовой гаммой, рококо в интерьере отличается использованием пастельных цветов. Стиль рококо в интерьере имеет нечто общее с барокко, и активно использует настенную роспись.

Стены



Стены здесь часто обрамляют золотом / Фото Legko

Стены в этом стиле украшают элементами лепнины, картинами, росписью, декором и разного типа обоями. Часто стены делят визуально на несколько сегментов, заполняя каждый из них определенным видом декора.

Потолки



Потолки в этом стиле часто имеют щедрые росписи / Фото Rehouse

Самым важным пунктом при оформлении потолка является использование большого количества декора, позолоты и лепнины. Лепнину позже красят в белый или золотой цвет, используют горельефные изображения ангелов.

В центре обязательно есть большая люстра, которая рассчитана на большое количество лампочек. Также не забывайте, что стиль рококо подойдет для интерьеров с высоким потолком.

Пол



Пол часто выложен плиткой / Фото Rehouse

По сравнению с потолком и стенами пол имеет гораздо более сдержанный декор. Для пола чаще всего берут паркетную доску, глянцевый ламинат, плитку или паркет.

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Важным условием для напольного покрытия, несомненно, является глянцевый блеск, что придает торжественности помещению. В спальне и гостиной пол часто застилают коврами с декоративным рисунком.

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