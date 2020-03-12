Стиль ампир в интерьере: особенности отделки и цвета – фото

Изящество и величие вместе во французском измерении – наиболее показательные признаки ампира в интерьере дома. Стиль родом из Франции похож на классический, но имеет свои особенности. Какие эти особенности и какие цвета доминируют в ампире, а также советы по оформлению – читайте в нашем материале.

Стиль, в котором важна симметрия, также в интерьере используются лапы львов, сфинксов, лебедей, которые украшают ножки и подлокотники диванов и кресел.

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Особенности стиля ампир

Мебель



Картины – важная деталь в ампире / фото: Ровно1

Обязательное отличие мебели в стиле ампир – ее орнаментализм, резьба в виде "имперской" символики (шлемы, щиты, лавровые венки) очень популярна в этом стиле.

Узкие застекленные серванты наполняются помпезными сервизами и массивными изваяниями на военную и историческую тематику.

Декор



Причудливыми орнаментами украшаются также и спинки кроватей / фото: Ровно1

Ковры ручной работы, массивные зеркала и напольные вазы дополняются живописными произведениями в пышных рамах.

Пол

Пол стоит делать из карельской березы, туи или палисандра.

Стены



Причудливые изгибы стен в стиле ампир обычно выкладываются мрамором / фото: Design-proekt

В случае оформления комнат в стиле ампир стены украшаются колоннами и выкладываются мрамором, также возможна обшивка обоями.

Потолки

В стиле ампир в интерьере потолок оформляется лепниной или фресками.

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Цвета



Синий является цветом 2020 года / фото: Interior

В палитре чаще всего появляются синий, голубой, красный, белый, которые обильно украшают бронзой и позолотой.

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