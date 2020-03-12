Стиль ампир в интерьере: особенности отделки и цвета – фото
Изящество и величие вместе во французском измерении – наиболее показательные признаки ампира в интерьере дома. Стиль родом из Франции похож на классический, но имеет свои особенности. Какие эти особенности и какие цвета доминируют в ампире, а также советы по оформлению – читайте в нашем материале.
Стиль, в котором важна симметрия, также в интерьере используются лапы львов, сфинксов, лебедей, которые украшают ножки и подлокотники диванов и кресел.
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Особенности стиля ампир
Мебель
Картины – важная деталь в ампире / фото: Ровно1
Обязательное отличие мебели в стиле ампир – ее орнаментализм, резьба в виде "имперской" символики (шлемы, щиты, лавровые венки) очень популярна в этом стиле.
Узкие застекленные серванты наполняются помпезными сервизами и массивными изваяниями на военную и историческую тематику.
Декор
Причудливыми орнаментами украшаются также и спинки кроватей / фото: Ровно1
Ковры ручной работы, массивные зеркала и напольные вазы дополняются живописными произведениями в пышных рамах.
Пол
Пол стоит делать из карельской березы, туи или палисандра.
Стены
Причудливые изгибы стен в стиле ампир обычно выкладываются мрамором / фото: Design-proekt
В случае оформления комнат в стиле ампир стены украшаются колоннами и выкладываются мрамором, также возможна обшивка обоями.
Потолки
В стиле ампир в интерьере потолок оформляется лепниной или фресками.
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Цвета
Синий является цветом 2020 года / фото: Interior
В палитре чаще всего появляются синий, голубой, красный, белый, которые обильно украшают бронзой и позолотой.
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