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Квартира в стиле хай-тек: особенности, цвета, освещение и мебель – фото

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Хай-тек является самым молодым направлением в дизайне / ТопДом

В современном мире нашу повседневную жизнь все больше захватывают различные цифровые технологии. Именно поэтому, интерьер для "умных домов" должен быть соответствующим. Особенности стиля хай-тек, какие лучше всего подходят цвета, мебель и освещение для такого интерьера – читайте в нашем материале.

Сегодня приборы включаются с помощью сенсоров, а микроклимат и запах в доме контролируется специальными приборами. Hi-Tech позволит вашей квартире идти в ногу со временем.

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Особенности стиля хай-тек

Отсутствие декора


Лучше всего хай-тек подходит для кухни / фото: Твой дизайн дома

Минимализм предполагает небольшое количество предметов декора, а хай-тек учит обходиться без мелочей вообще. Самое важное правило стиля – если элемент интерьера не имеет никакой практической функции – его надо выбросить.

Материалы

Особенностью является практически отсутствие дерева. Три основных материала, из которых состоит интерьер комнаты в стиле хай-тек, это стекло, металл и пластик.

Цвет


Ярким цветам не место в этом стиле / Фото: Мебель для вас

Основными цветами являются белый, черный и серый, однако как дополнение могут подойти также:

  • кремовый;
  • золотисто-желтый;
  • бежевый;
  • кофейный.

Освещение

Одним из важнейших элементов стиля является именно освещение. Чаще всего используются подвесные галогенные лампы, комбинации из светодиодных лент, а также плафоны из молочного или матового стекла различных форм.

Мебель


Декоративные камины хорошо подходят стилю хай-тек / фото: Rehouse

В дизайне интерьера хай-тек отсутствуют привычные шкафы. Зато пригодится мебельная модульная система, которая может легко трансформироваться по желанию владельцев, а также встроенные места для хранения одежды.

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Существует несколько важных правил выбора мебели:

  • мебель должна быть максимально функциональной и удобной;
  • поверхности ровные и гладкие;
  • роль украшений выполняют блестящие, серебристые или металлические элементы фурнитуры.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дизайн Идеи для интерьера Ремонт Декор и дом
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