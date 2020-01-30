Квартира в стиле хай-тек: особенности, цвета, освещение и мебель – фото
В современном мире нашу повседневную жизнь все больше захватывают различные цифровые технологии. Именно поэтому, интерьер для "умных домов" должен быть соответствующим. Особенности стиля хай-тек, какие лучше всего подходят цвета, мебель и освещение для такого интерьера – читайте в нашем материале.
Сегодня приборы включаются с помощью сенсоров, а микроклимат и запах в доме контролируется специальными приборами. Hi-Tech позволит вашей квартире идти в ногу со временем.
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Особенности стиля хай-тек
Отсутствие декора
Лучше всего хай-тек подходит для кухни / фото: Твой дизайн дома
Минимализм предполагает небольшое количество предметов декора, а хай-тек учит обходиться без мелочей вообще. Самое важное правило стиля – если элемент интерьера не имеет никакой практической функции – его надо выбросить.
Материалы
Особенностью является практически отсутствие дерева. Три основных материала, из которых состоит интерьер комнаты в стиле хай-тек, это стекло, металл и пластик.
Цвет
Ярким цветам не место в этом стиле / Фото: Мебель для вас
Основными цветами являются белый, черный и серый, однако как дополнение могут подойти также:
- кремовый;
- золотисто-желтый;
- бежевый;
- кофейный.
Освещение
Одним из важнейших элементов стиля является именно освещение. Чаще всего используются подвесные галогенные лампы, комбинации из светодиодных лент, а также плафоны из молочного или матового стекла различных форм.
Мебель
Декоративные камины хорошо подходят стилю хай-тек / фото: Rehouse
В дизайне интерьера хай-тек отсутствуют привычные шкафы. Зато пригодится мебельная модульная система, которая может легко трансформироваться по желанию владельцев, а также встроенные места для хранения одежды.
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Существует несколько важных правил выбора мебели:
- мебель должна быть максимально функциональной и удобной;
- поверхности ровные и гладкие;
- роль украшений выполняют блестящие, серебристые или металлические элементы фурнитуры.
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