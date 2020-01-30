Квартира в стиле хай-тек: особенности, цвета, освещение и мебель – фото

В современном мире нашу повседневную жизнь все больше захватывают различные цифровые технологии. Именно поэтому, интерьер для "умных домов" должен быть соответствующим. Особенности стиля хай-тек, какие лучше всего подходят цвета, мебель и освещение для такого интерьера – читайте в нашем материале.

Сегодня приборы включаются с помощью сенсоров, а микроклимат и запах в доме контролируется специальными приборами. Hi-Tech позволит вашей квартире идти в ногу со временем.

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Особенности стиля хай-тек

Отсутствие декора



Лучше всего хай-тек подходит для кухни / фото: Твой дизайн дома

Минимализм предполагает небольшое количество предметов декора, а хай-тек учит обходиться без мелочей вообще. Самое важное правило стиля – если элемент интерьера не имеет никакой практической функции – его надо выбросить.

Материалы

Особенностью является практически отсутствие дерева. Три основных материала, из которых состоит интерьер комнаты в стиле хай-тек, это стекло, металл и пластик.

Цвет



Ярким цветам не место в этом стиле / Фото: Мебель для вас

Основными цветами являются белый, черный и серый, однако как дополнение могут подойти также:

кремовый;

золотисто-желтый;

бежевый;

кофейный.

Освещение

Одним из важнейших элементов стиля является именно освещение. Чаще всего используются подвесные галогенные лампы, комбинации из светодиодных лент, а также плафоны из молочного или матового стекла различных форм.

Мебель



Декоративные камины хорошо подходят стилю хай-тек / фото: Rehouse

В дизайне интерьера хай-тек отсутствуют привычные шкафы. Зато пригодится мебельная модульная система, которая может легко трансформироваться по желанию владельцев, а также встроенные места для хранения одежды.

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Существует несколько важных правил выбора мебели:

мебель должна быть максимально функциональной и удобной;

поверхности ровные и гладкие;

роль украшений выполняют блестящие, серебристые или металлические элементы фурнитуры.

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