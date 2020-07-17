Бразильская дизайнерская студия Debaixo do Bloco Arquitetura серьезно изменила планировку квартиры, построенной еще в 60-х годах, чтобы соответствовать требованиям современной семьи. Помещение получило современный дизайн и, самое важное, разделение на две части, что сделало его гораздо более удобным.

Помещение расположено в столице страны – Бразилии, сообщает Dezeen.

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Стандартная неудобная планировка квартиры теперь получила новый импульс. В обновленном дизайне появились бетонные стены, которые обрамляют общие пространства вроде гостиной.

Гостиная почти сохранила первоначальный вид / Фото Dezeen

На кухне черная мебель контрастируют с белыми столешницами, а свет внутрь попадает через популярную в стране стену Cobogo.

Полупрозрачные стены популярны в Бразилии / Фото Dezeen

Гостиную наполняет винтажная мебель, включая низкие шкафчики для книг. В обеденной зоне, кроме стола, расположены массивные открытые шкафы с книгами.

Столовая здесь совмещена с библиотекой / Фото Dezeen

Самое интересное – вход в ванную комнату, который скрыт в шкафу-купе в спальне. Сама ванна является проходной, ведь из нее можно попасть в другую спальню. Стены в ванной комнате обшиты вертикально уложенной зеленой плиткой, а вторая спальня получила тоже полупрозрачную стену Cobogo.

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Вход в ванную найти непросто / Фото Dezeen

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