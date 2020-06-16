В старой части города Каштелу-Бранко, которая сейчас приходит в упадок, дизайнеры обновили интерьер двухэтажной квартиры. Дизайн является ярким примером сочетания популярных сегодня цветов и материалов – белых стен и деревянных вставок. Сам дизайн оформлен в стиле городского минимализма.

Здание также имеет небольшую антресоль на втором этаже, пишетArchdaily.

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Снаружи здание сохраняет свой исторический фасад, а реновация коснулась только интерьера. В проекте двухэтажного дома первый отведен для комнат отдыха, а верхний для социальных зон.

В дизайне квартиры много дерева / Фото Archdaily

Относительно материалов, мы хотели, чтобы проект был легким и приятным. Именно поэтому мы использовали простые, но качественные материалы, покраску стен и потолка в светлые оттенки, а отделка пола и мебели в сосновую доску,

– рассказали дизайнеры.

Сами помещения в квартире довольно узкие, но длинные.

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