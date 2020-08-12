Стильный 20-й век – дизайн переформатированной квартиры в стиле модернизма из Вьетнама
Этот проект сосредоточен на зонировании жилого пространства. В квартире минимум деталей, зато немало геометрических узоров и круглое отверстие, которое ведет в детскую комнату.
Модернистская архитектура стала популярной во Вьетнаме в конце 20 века. Строительные материалы, которые популярны в Соединенных Штатах, стали модными и в Сайгоне. Команда дизайнеров вдохновилась нотками модернизма и решила перевоплотить четырехкомнатную квартиру в этом стиле, об этом пишет издание Archdaily.
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Дизайнерская студия вместо гравия и гальки начала использовать большие куски белого мрамора со скошенными углами.
Интерьер не выглядит скучно, несмотря на обилие серого / Фото Archdaily
На совершенствование этого проекта у команды дизайнеров ушло почти три года.
В квартире предусмотрена библиотека и детская комната / Фото Archdaily
Дизайнеры МАІ убеждены, что ничто не является таким ценным, как почитание традиций и ручная работа. Именно поэтому они постоянно подчеркивают, что архитектура модернизма является достойной внимания.
Кухня зато светлая и выполнена в белых тонах / Фото Archdaily
Проект этой квартиры будто возвращает нас в дома стильного Вьетнама более полувека назад.
Больше фото стилизованной квартиры из Вьетнама: