Этот проект сосредоточен на зонировании жилого пространства. В квартире минимум деталей, зато немало геометрических узоров и круглое отверстие, которое ведет в детскую комнату.

Модернистская архитектура стала популярной во Вьетнаме в конце 20 века. Строительные материалы, которые популярны в Соединенных Штатах, стали модными и в Сайгоне. Команда дизайнеров вдохновилась нотками модернизма и решила перевоплотить четырехкомнатную квартиру в этом стиле, об этом пишет издание Archdaily.

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Дизайнерская студия вместо гравия и гальки начала использовать большие куски белого мрамора со скошенными углами.



Интерьер не выглядит скучно, несмотря на обилие серого / Фото Archdaily

На совершенствование этого проекта у команды дизайнеров ушло почти три года.



В квартире предусмотрена библиотека и детская комната / Фото Archdaily

Дизайнеры МАІ убеждены, что ничто не является таким ценным, как почитание традиций и ручная работа. Именно поэтому они постоянно подчеркивают, что архитектура модернизма является достойной внимания.



Кухня зато светлая и выполнена в белых тонах / Фото Archdaily

Проект этой квартиры будто возвращает нас в дома стильного Вьетнама более полувека назад.

Больше фото стилизованной квартиры из Вьетнама:

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