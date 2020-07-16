На юге Мельбурна компания Winter Architecture обновила старый таунхаус с помощью классического сочетания черного и белого цветов в интерьере. Также, по желанию владельцев, внутри жилье оформлено в минималистском стиле. Больше фото классического оформления интерьера – смотрите в материале.

Таунхаус соорудили еще в 90-х годах прошлого века, сообщает Dezeen.

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Фасад дома полностью черный, что делает его чужеродным среди типовых домов вокруг.

Небольшой садик здесь зажат между ограждениями / фото Dezeen

Темный внешний вид дома призван служить "очевидной противоположностью" его новым белоснежным интерьерам.

Спальня здесь также в белоснежных тонах / Фото Dezeen

Мрачные шкафы "цвета авокадо", которые стояли на кухне, были заменены простыми белыми шкафами, которые дополнили белой плиткой. Посередине комнаты студия поставила небольшой обеденный столик.

Черные элементы на кухне контрастируют с белым интерьером / Фото Dezeen

В гостиной после ремонта разместили бледно-серый диван и пару черных боковых столиков. Одна из стен гостиной была заменена на огромное стекло, чтобы открывался вид на пруд и сад.

В доме лишь деревянные полы / Фото Dezeen

Дизайнерская студия также расширила спальню, чтобы добавить гардеробную комнату. Также здесь появилось место для создания небольшого рабочего кабинета.

Деревянная также лестница на второй этаж таунхауса / Фото Dezeen

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Сантехника в ванной здесь изготовлена из латуни, имеет золотистый оттенок.

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