Этот дом расположен в микрорайоне, который построен в начале 50-х годов в блочных домах. Дом имеет задний двор, поэтому стену с этой стороны сделали полупрозрачной. В интерьере доминирует белый цвет, а также строгий и одновременно изысканный дизайн.

В помещении преобладают белые тона, пишет Archdaily.

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Больше всего изменений претерпела именно задняя часть дома, которая была полностью переработана. Ища контраст с главным фасадом, решили обустроить большую металлическую стенку, которая призвана напоминать узор традиционной португальской плитки. Стена фильтрует солнечный свет, а также защищает дом от злоумышленников.

Владельцы также позаботились о безопасности дома / Фото Archdaily

На втором этаже создали мансардную крышу с тремя отверстиями для того, чтобы предоставить больше жилого пространства. В результате наверху открывается прекрасный вид на сад. Здесь обустроили спальни, ванную комнату и кабинет.

На заднем дворе также обустроили небольшую террасу / Фото Archdaily

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Цокольный этаж превратили в одну уникальную жилую зону, соединив вместе прихожую, гостиную и кухню.

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