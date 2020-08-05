Стул, который изготавливается за 1 минуту: новая разработка из Италии – фото
Итальянский бренд Magis выпустил стул под названием Bell Chair – легкий, моноблочный стул, изготавливаемый из переработанного полипропилена. Кресла доступны в трех цветах и стоят 77 евро. Больше о новой разработке – в материале.
Разработку можно использовать как дома, так и на улице, пишет Dezeen.
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Дизайнер Константин Грчич рассказывает, что новая разработка весит примерно вполовину меньше, чем обычный стул.
Кресло / Фото Dezeen
2,7 килограмма – это чуть больше половины веса нормального кресла,
– пояснил разработчик.
Кресла являются легкими и одновременно прочными / Фото Dezeen
Стул изготовлен из промышленных отходов и может быть переработан снова позже. Впрочем, по словам Константина, такое кресло будет служить долго.
Пока доступны только три цвета / Фото Dezeen
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Форму стула разработчик описывает как "часть яичной скорлупы на ножках". Цена в 77 евро довольно низкая по европейским меркам, ведь дизайнер экономит на доставке и производстве, но само кресло является очень прочным, а его изготовление занимает 1 минуту.