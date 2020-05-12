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Стул-шезлонг на все случаи эмоционального состояния: нестандартный проект от японцев

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Стулья-трансформеры спроектировали в Японии
Стулья-трансформеры спроектировали в Японии / Deezen

Данный проект дизайнеры разработали в сотрудничестве со студией THINKK. Коллекция кресел насчитывает три позиции, которые спроектированы в виде шезлонга. А превратить их на свой вкус можно с помощью четырех вариантов подлокотников.

Создатели вдохновились деятельностью студии Мемфиса 1980-х годов, основанный итальянским архитектором и дизайнером Этторе Соттссасом, пишет издание Deezen.

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Коллектив Мемфиса родился в 1980 году во время встречи в миланской квартире Соттссаса с коллегами-дизайнерами Микеле де Лукки, Джорджем Соуденом, Мартином Бедином, Натали Дю Паскье, Марко Занини и Маттео Туном.

Стілець можна комбінувати на свій розсуд / фото: Deezen
Стул можно комбинировать по своему усмотрению / фото: Deezen

Основным посылом дизайнеров Мемфиса является расширение функциональности. Именно такие постулаты являются основными и у японских коллег.

Каждый из стилей был разработан для отображения различных личностей,
– объяснила студия Каои.

Формы стула-трансформера можно совместить с яркими оттенками: желтый, индиго, оливково-зеленый и металлический хром.

Дизайнерський стілець дуже компактно складається / фото: Deezen
Дизайнерский стул очень компактно складывается / фото: Deezen

Дизайнеры нашли вдохновение в цвете из-за цитаты Филиппа Старка: "Вы создаете свое собственное украшение. Вы выбираете свой цвет, выбираете свое настроение. Если вы подавлены, надеваете ярко-желтый цвет и вы счастливы".

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Автор: Елена Кандяк
Теги: Идеи для дома Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн
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