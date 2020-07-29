Компания Nendo разработала ассортимент товаров для дома, куда вошли кресло, дизайн которого списан со скрепки для бумаги и стеклянные вазы в форме космических шлемов. Эти и другие странные предметы декора для дома – в материале.

Такой декор должен поступить в массовое производство, сообщает Dezeen.

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В коллекцию вошли серия ваз и мисок под названием "Запах", которые имеют форму стеклянных шариков. По замыслу, они должны напоминать космические шлемы.



Вазы состоят из стекла и имеют небольшое отверстие / Фото Dezeen

Также здесь представлены так называемые "каскадные столы". Это стол, который состоит из обеденного, журнального и бокового столов. Их особенность заключается в каркасе, который не является подставкой, а скорее "магнитом" для поверхностей.



Стол выглядит довольно странно / Фото Dezeen

Боковое кресло и шезлонги, каждый из которых по форме похож на скрепки для бумаги, также вошли в коллекцию. Оба стула состоят из тонкой рамы, сложенной из одной изогнутой трубки, что и образует спинку и подлокотники.



Обычные канцелярские скрепки стали прототипом дизайна кресел / Фото Dezeen

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Сюда добавляется также подушка, которую можно вставить на сиденья или на место между руками и двумя ножками, к которым они прикреплены.

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