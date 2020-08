Коллектив дизайна на базе Турина Studio Nucleo создал серию хроматических предметов мебели, построенных для создания пиксельного эффекта для выставки в галерее Nilufar. На выставке it's All About Color презентовали итальянскую студию Nucleo, которая выпускает пастельные оттенки своей белой коллекции мебели Primitiv

Каждая из геометрических деталей, к которым относятся: большая напольная лампа, подвесной светильник, диван, кресло и обеденный стол, переработаны и оживлены в мягких оттенках бледно-розового, мятного зеленого, канарно-желтого и запыленного синего, пишет издание Deezen. К теме: Взрыв цвета в стиле поп-фанк: нестандартный дизайн отеля на Ибице – фото изнутри Каждый дизайн, сделанный вручную, уникален и обработан нетоксичной смолой. Дизайнеры вдохновились работами швейцарско-французского архитектора Ле Корбюзье и российских художников Василия Кандинского и Казимира Малевича. Мебель выглядит довольно странно / Фото Archdaily Как объясняет студия, его коллекция "Примитивные" – это дань художникам. Пока Primitive открывает выставку из шести частей, коллекцию студии Relief покажут в июле, августе, сентябре и в октябре. Нестандартный дизайн оценит нишевая аудитория / Фото Archdaily Ранее студия Nucleo создала травяной стул, состоящий из картонной рамки, которая становится сиденьем, когда ее заполняют землей, покрывают семенами травы и оставляют расти со временем. А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке