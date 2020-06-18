В Китае местные дизайнеры переосмыслили идею традиционной монгольской юрты. Новая концепция предусматривает юрту-гармошку, которую можно сложить, а при необходимости разложить. Внутри можно проводить небольшие встречи, форумы или выставки. Необычным также является материал из которого строили юрту – тонкая сталь.

Дизайнеры не нарушили главный принцип юрты – круглая форма, сообщает Archdaily.

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В этом проекте круговое помещение традиционной монгольской юрты делится на два полукруглых пространства, а выдвижное прямоугольное пространство создает больше места.

Проект пока есть только пробный / Фото Archdaily

Дизайнеры долго искали материал, который бы подошел для проекта, и остановились на легкой нержавеющей стали.

Сама идея сохранения круглой формы кроется в культуре монголов – круг символизирует единение.

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