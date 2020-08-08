В графстве Девон на юге Великобритании построили дом с присущей британскому стилю строгостью. Одноэтажное кирпичное сооружение отличается "тактильным" минималистичным интерьером.

Раньше на этом месте стоял старый деревянный дом, который решили разобрать, пишет Dezeen.

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Идеально ровная линейная стена из красного кирпича скрывает минималистичный интерьер и внутренний дворик. Современное энергоэффективное жилье огорожено небольшим забором, чтобы не отличаться от окружающих домов.



Рабочее пространство здесь располагается у большого окна/ Фото Dezeen

На территории когда-то располагался большой сад, который, по словам дизайнеров, владелец дома планирует восстановить.

Интересно, что спереди дом не имеет ни одного оконного проема – только двери. Однако стены хорошо утеплены, поэтому позволяют экономить на отоплении.



Из-за отсутствия окон внутри дом довольно темный / Фото Dezeen

Помещение оборудовано системой нагрева воздуха, которое обеспечивает более 100 процентов необходимой энергии для дома. Внутри есть гостиная, а также внутренний двор, библиотека и четыре спальни.

Из-за небольшого количества окон, а следовательно естественного света – интерьер можно вполне называть тактильным, ведь предметы здесь лучше "познавать" руками.



Из-за небольшого количества света, интерьер называют тактильным​ / Фото Dezeen

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Отделка здесь отличается землистым цветом, что помогает создать "беззаботную" атмосферу. Некоторые стены в доме облицованы фактурной терракотовой плиткой, а пол сделан из грубой дубовой доски.

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