Телевизионные зоны в доме: где и как правильно обустроить

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Телевизионные зоны в доме – как правильно установить
Обустройство телевизионной зоны до сих пор может быть актуальным / Dodomy

В эпоху интернета все больше людей отказываются от телевизоров, вместе с тем популярность сериалов и развлекательных программ только растет. Если вы хотите просмотреть любимый фильм с комфортом и на большом экране – встанет вопрос обустройства телевизионных зон в доме.

Установить телевизор можно чуть ли не во всех комнатах своего дома. Однако обустройство телевизионной зоны будет целесообразным там, где вы проводите много времени.

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Телевизионная зона на кухне


Хороший вариант с обустройством телевизора на стене / фото Дизайн ресурс

Позволяет просмотреть любимую передачу за приготовлением ужина или не пропустить серию нового сериала за чаепитием. Важно выбрать телевизор, которому не вредит влага.

Где можно разместить телевизор?

  • обеденный стол;
  • столешница;
  • установить на стену с помощью кронштейна;
  • встроить в специальную нишу.

Не рекомендуется ставить телевизор на микроволновую печь и холодильник. Эти приборы своим излучением могут испортить экран.

Телевизионная зона в гостиной


В этом случае телевизионная зона выделена плитой серого цвета / фото: Samotuzhky

В гостиную стоит выбирать большой телевизор, а при обустройстве не забывать о необходимости свободного регулирования экрана.

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Варианты размещения:

  • на поверхности мебели;
  • на стенах;
  • в специальной нише в стене.

Не стоит размещать экран у каминов и нагревательных приборов. При обустройстве гостиной знатоки советуют сделать акцент на телевизионной зоне. Это можно сделать декоративным камнем или кирпичом, лепниной или обоями.

Телевизионная зона в спальне


Экран располагается немного над комодом, что позволяет смотреть телевизор лежа / фото: Homediz

Перед тем, как решить, где установить телевизор, надо понять в какой позе, на кровати его будет удобно смотреть.

Где поставить телевизор?

  • над камином (на безопасном расстоянии)
  • на комоде;
  • на стене;
  • между зеркалами шкафа.

Не рекомендуется установка телевизора на туалетных столиках или шкафах.

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Важно не забывать, что варианты размещения телевизионных зон больше зависят от размеров и дизайна комнаты. Именно от собственных возможностей стоит отталкиваться прежде всего.

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Теги: Дизайн Декор и дом Идеи для дома Ремонт
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