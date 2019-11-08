Телевизионные зоны в доме: где и как правильно обустроить

В эпоху интернета все больше людей отказываются от телевизоров, вместе с тем популярность сериалов и развлекательных программ только растет. Если вы хотите просмотреть любимый фильм с комфортом и на большом экране – встанет вопрос обустройства телевизионных зон в доме.

Установить телевизор можно чуть ли не во всех комнатах своего дома. Однако обустройство телевизионной зоны будет целесообразным там, где вы проводите много времени.

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Телевизионная зона на кухне



Хороший вариант с обустройством телевизора на стене / фото Дизайн ресурс

Позволяет просмотреть любимую передачу за приготовлением ужина или не пропустить серию нового сериала за чаепитием. Важно выбрать телевизор, которому не вредит влага.

Где можно разместить телевизор?

обеденный стол;

столешница;

установить на стену с помощью кронштейна;

встроить в специальную нишу.

Не рекомендуется ставить телевизор на микроволновую печь и холодильник. Эти приборы своим излучением могут испортить экран.

Телевизионная зона в гостиной



В этом случае телевизионная зона выделена плитой серого цвета / фото: Samotuzhky

В гостиную стоит выбирать большой телевизор, а при обустройстве не забывать о необходимости свободного регулирования экрана.

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Варианты размещения:

на поверхности мебели;

на стенах;

в специальной нише в стене.

Не стоит размещать экран у каминов и нагревательных приборов. При обустройстве гостиной знатоки советуют сделать акцент на телевизионной зоне. Это можно сделать декоративным камнем или кирпичом, лепниной или обоями.

Телевизионная зона в спальне



Экран располагается немного над комодом, что позволяет смотреть телевизор лежа / фото: Homediz

Перед тем, как решить, где установить телевизор, надо понять в какой позе, на кровати его будет удобно смотреть.

Где поставить телевизор?

над камином (на безопасном расстоянии)

на комоде;

на стене;

между зеркалами шкафа.

Не рекомендуется установка телевизора на туалетных столиках или шкафах.

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Важно не забывать, что варианты размещения телевизионных зон больше зависят от размеров и дизайна комнаты. Именно от собственных возможностей стоит отталкиваться прежде всего.

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