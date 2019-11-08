Телевизионные зоны в доме: где и как правильно обустроить
В эпоху интернета все больше людей отказываются от телевизоров, вместе с тем популярность сериалов и развлекательных программ только растет. Если вы хотите просмотреть любимый фильм с комфортом и на большом экране – встанет вопрос обустройства телевизионных зон в доме.
Установить телевизор можно чуть ли не во всех комнатах своего дома. Однако обустройство телевизионной зоны будет целесообразным там, где вы проводите много времени.
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Телевизионная зона на кухне
Хороший вариант с обустройством телевизора на стене / фото Дизайн ресурс
Позволяет просмотреть любимую передачу за приготовлением ужина или не пропустить серию нового сериала за чаепитием. Важно выбрать телевизор, которому не вредит влага.
Где можно разместить телевизор?
- обеденный стол;
- столешница;
- установить на стену с помощью кронштейна;
- встроить в специальную нишу.
Не рекомендуется ставить телевизор на микроволновую печь и холодильник. Эти приборы своим излучением могут испортить экран.
Телевизионная зона в гостиной
В этом случае телевизионная зона выделена плитой серого цвета / фото: Samotuzhky
В гостиную стоит выбирать большой телевизор, а при обустройстве не забывать о необходимости свободного регулирования экрана.
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Варианты размещения:
- на поверхности мебели;
- на стенах;
- в специальной нише в стене.
Не стоит размещать экран у каминов и нагревательных приборов. При обустройстве гостиной знатоки советуют сделать акцент на телевизионной зоне. Это можно сделать декоративным камнем или кирпичом, лепниной или обоями.
Телевизионная зона в спальне
Экран располагается немного над комодом, что позволяет смотреть телевизор лежа / фото: Homediz
Перед тем, как решить, где установить телевизор, надо понять в какой позе, на кровати его будет удобно смотреть.
Где поставить телевизор?
- над камином (на безопасном расстоянии)
- на комоде;
- на стене;
- между зеркалами шкафа.
Не рекомендуется установка телевизора на туалетных столиках или шкафах.
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Важно не забывать, что варианты размещения телевизионных зон больше зависят от размеров и дизайна комнаты. Именно от собственных возможностей стоит отталкиваться прежде всего.
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