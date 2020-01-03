Тренды в интерьере в 2020 году: что считается стильным, а от чего стоит избавиться

Ежегодно дизайнеры дают новые советы по оформлению интерьера дома. Конечно, тренды в цвете стен, вида ночного столика или декора гостиной меняются буквально каждые 12 месяцев. 2020 год не стал исключением. Так какие вещи пора выносить из дома, а что стоит напротив купить – читайте в нашем материале.

Некоторые тренды остаются актуальными на десятилетия, кое-что не выйдет из моды и через несколько лет, но, например, цвет стен будет считаться устаревшим уже через год. Что же будет популярным в этом году?

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Список вещей, от которых надо избавиться и которые надо приобрести в 2020 году

Забудьте: пластик

Купите: натуральные материалы



Больше предметов из натуральных материалов стоит добавлять во все комнаты / фото: Roomester

Единственный тренд, который популярный уже не первый год и который будет популярным еще в течение долгого времени - минимум пластика. Согласитесь, гораздо приятнее жить среди дерева и стекла, чем пластиковых стульев и кроватей.

Забудьте: ананасовые узоры

Сделайте: цветочные и морские узоры



Цветочные композиции могут выглядеть вполне современно / фото Художественная комната

В прошлом году модными считались стены с ананасовыми рисунками, однако в этом году эксперты настойчиво советуют абстрактные маковые или ромашковые композиции. То, что недавно считалось старомодным, сегодня снова становится популярным.

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Забудьте: серые стены

Сделайте: зеленые стены



Еще один популярный цвет в дизайне комнат в этом году / Triora

С 2019 годом ушла в историю целая декада, а с ней в забытье канут и серые оттенки в интерьере. Зато теплые овсяный, персиковый или розовый войдут в тренды. Однако главным цветом в новом году, кроме синего, должен стать светло-зеленый.

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