Топ-3 самых дорогих домов на колесах: фото

Если вы заядлый путешественник, но не любите гостинницы или хостелы – домик на колесах для вас. Они есть в различных ценовых категориях и на кошельки разного размера. Какие новинки из "высшей полочки" представлены сегодня на рынке – читайте в нашем материале.

В таких домиках на колесах часто удобств еще больше, чем в обычных.

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Топ-3 самых дорогих дома на колесах

Marchi Mobile EleMMent Palazzo



Наверное самый дорогой вариант на сегодня / фото: Наши ua

Это чудо техники совмещает в себе все преимущества яхты, самолета и, собственно, автомобиля.

Деревянный пол, мраморные столешницы ручной работы, LED-освещение и новомодный дизайн хорошо передают дизайнерские тенденции сегодняшнего дня – сочетание минимализма и современных технологий.



Такой дизайн не предлагают даже некоторые дорогие отели / фото: Наши ua

Цена вопроса: 2 300 000$

Prevost H3-45 VIP



Автобус предложит два этажа комфортного пространства / фото: Наши ua

Высота этого здания – 3,8 метра. Благодаря этому, его владельцы имеют в своем распоряжении еще один этаж. Мраморные кухонные столы, огромные спальни, кресла и диваны, глянцевый паркет – не все отели могут предложить такой шик. Еще одним преимуществом этого покорителя дорог является суперлегкий металл, из которого он сделан.



Здесь цена не такая ошеломляющая / фото: Наши ua

Цена передвижного домика – 895 000$

Country Coach Prevost



В горы этим автобусом не поедешь / фото: Наши ua

Такой вариант предназначен больше для ровной поверхности. Также автобус не будет развивать серьезной скорости. Домик предложит вам интерьер, украшенный фарфором, кедровой мебелью, огромным уборной и не менее большой ванной комнатой.

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Автобус имеет все для комфортной жизни / фото: Наши ua

Цена: 750 000$

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