Топ-3 самых интересных новостей из мира архитектуры в 2019 году: обзор

В 2019 году произошло много интересных событий в мире архитектуры, но мы выбрали для вас три самых рейтинговых новости. Вспомним вместе все, что больше всего интересовало читателей в последнем году второй декады.

В Deezen собрали самые интересные новости на основе просмотров.

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Наиболее топовые архитектурные новости в 2019 году

Строительство Бурдж Аль Бабаса



В настоящее время строительные работы там, похоже, не ведутся​ / фото: Dezeen

Видео с беспилотника, который показывает вид сверху на сотни брошенных замков в Турции, стало топовым событием еще в январе 2019 года.

Расположенный на полпути между Стамбулом и Анкарой, кластер Бурдж Аль Бабас будет состоять из 732 одинаковых мини-замков, однако строительство еще не завершено.

Нотр-Дам де Пари



Вариантов восстановления собора было множество / фото: Dezeen

Пожар в соборе Нотр-Дам был одним из самых трагических событий в истории архитектуры не только 2019 года, но и последней декады.

В ответ на разрушительный пожар большое количество архитекторов и дизайнеров начали предлагать альтернативное видение для восстановления собора.

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Небоскреб Leeza Soho



Небоскреб стал очередным творения Захи Хадид / фото: Dezeen

Открытый в ноябре 2019 год небоскреб в Пекине, был завершен по проекту Захи Хадид.

Известный архитектор умерла еще в 2016 году. Среди известных ее работ: стадион "Аль Вакра" в Катаре, гостиница "Опус" в Дубае и международный аэропорт "Пекин Дасин".

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