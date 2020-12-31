Топ-3 самых интересных новостей из мира архитектуры в 2019 году: обзор
В 2019 году произошло много интересных событий в мире архитектуры, но мы выбрали для вас три самых рейтинговых новости. Вспомним вместе все, что больше всего интересовало читателей в последнем году второй декады.
В Deezen собрали самые интересные новости на основе просмотров.
Читайте также: Пожар в Нотр-Даме: собор могут полностью не спасти
Наиболее топовые архитектурные новости в 2019 году
Строительство Бурдж Аль Бабаса
В настоящее время строительные работы там, похоже, не ведутся / фото: Dezeen
Видео с беспилотника, который показывает вид сверху на сотни брошенных замков в Турции, стало топовым событием еще в январе 2019 года.
Расположенный на полпути между Стамбулом и Анкарой, кластер Бурдж Аль Бабас будет состоять из 732 одинаковых мини-замков, однако строительство еще не завершено.
Нотр-Дам де Пари
Вариантов восстановления собора было множество / фото: Dezeen
Пожар в соборе Нотр-Дам был одним из самых трагических событий в истории архитектуры не только 2019 года, но и последней декады.
В ответ на разрушительный пожар большое количество архитекторов и дизайнеров начали предлагать альтернативное видение для восстановления собора.
Вас заинтересует: Монолитное строительство: плюсы и минусы таких домов
Небоскреб Leeza Soho
Небоскреб стал очередным творения Захи Хадид / фото: Dezeen
Открытый в ноябре 2019 год небоскреб в Пекине, был завершен по проекту Захи Хадид.
Известный архитектор умерла еще в 2016 году. Среди известных ее работ: стадион "Аль Вакра" в Катаре, гостиница "Опус" в Дубае и международный аэропорт "Пекин Дасин".
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке