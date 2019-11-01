Топ-5 необычных домов, построенных из мусора: фото

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Дома из мусора могут стать хорошим решением на будущее
Дома из мусора могут стать хорошим решением на будущее / billionews

Строительство собственного дома очень часто отнимает много времени и денег. И если экологические дома уже никого не удивляют, то жилье, построенное из мусора еще может впечатлять.

Дома из мусора хороший пример того, как можно решить проблему с утилизацией мусора и существенно снизить затраты на создание жилья.

К вашему вниманию топ-5 необычных сооружений из мусора

Дом из бутылок

Бутылки самый известный материал для строительства домов из отходов. У такого материала много плюсов:

  • низкие затраты на строительство;
  • способность пропускать свет, это позволяет экономить электроэнергию;
  • хорошая теплоизоляция благодаря воздуху внутри;
  • долговечность.


Похожих домов много по всей планете / фото ua.in.ua

Дом из контейнеров

Распространенный тип жилья среди бездомных и беженцев в США. Списанные контейнеры стоят относительно недорого. Плюсы:

  • технически они сделаны не из мусора в традиционном понимании слова;
  • обычно оснащены всеми удобствами;
  • позволяют сделать большие окна, что делает их популярными на берегах океанов.


Такой тип проживания можно увидеть в фильмах / фото ua.in.ua

Дом из мусора

Уругвайский художник возвел на одном из островов Бразилии строение из мусора, который собрал на самом же острове. В нем есть все необходимое: кухня, ванная, спальные места, технические блага.

Плюсы:

  • хорошо подходит для теплого климата;
  • не требует кондиционера;
  • позволяет владельцу заработать.


Такой дом уникален еще и своим расположением / фото ua.in.ua

Автомобильные шины

Еще один популярный способ строительства, достаточно уложить их рядами и наполнить внутреннее пространство смесью из разного хлама.

  • грунт вместе со стеклом и техническим мусором внутри решает проблему утилизации;
  • аккумулируют тепло;
  • не требует кондиционирования.


Похожие сооружения есть в Украине / фото ua.in.ua

Дом из пивных банок

Известное сооружение Джона Милковича в Техасе. На оформление стен ушло более 50 тысяч банок.

Плюсы:

  • можно использовать как декор к готовому фасаду;
  • решает проблему утилизации банок.

 
А это что-то новенькое / фото ua.in.ua

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Теги: Дизайн Архитектура
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