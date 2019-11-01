Топ-5 необычных домов, построенных из мусора: фото
Строительство собственного дома очень часто отнимает много времени и денег. И если экологические дома уже никого не удивляют, то жилье, построенное из мусора еще может впечатлять.
Дома из мусора хороший пример того, как можно решить проблему с утилизацией мусора и существенно снизить затраты на создание жилья.
К вашему вниманию топ-5 необычных сооружений из мусора
Дом из бутылок
Бутылки самый известный материал для строительства домов из отходов. У такого материала много плюсов:
- низкие затраты на строительство;
- способность пропускать свет, это позволяет экономить электроэнергию;
- хорошая теплоизоляция благодаря воздуху внутри;
- долговечность.
Похожих домов много по всей планете / фото ua.in.ua
Дом из контейнеров
Распространенный тип жилья среди бездомных и беженцев в США. Списанные контейнеры стоят относительно недорого. Плюсы:
- технически они сделаны не из мусора в традиционном понимании слова;
- обычно оснащены всеми удобствами;
- позволяют сделать большие окна, что делает их популярными на берегах океанов.
Такой тип проживания можно увидеть в фильмах / фото ua.in.ua
Дом из мусора
Уругвайский художник возвел на одном из островов Бразилии строение из мусора, который собрал на самом же острове. В нем есть все необходимое: кухня, ванная, спальные места, технические блага.
Плюсы:
- хорошо подходит для теплого климата;
- не требует кондиционера;
- позволяет владельцу заработать.
Такой дом уникален еще и своим расположением / фото ua.in.ua
Автомобильные шины
Еще один популярный способ строительства, достаточно уложить их рядами и наполнить внутреннее пространство смесью из разного хлама.
- грунт вместе со стеклом и техническим мусором внутри решает проблему утилизации;
- аккумулируют тепло;
- не требует кондиционирования.
Похожие сооружения есть в Украине / фото ua.in.ua
Дом из пивных банок
Известное сооружение Джона Милковича в Техасе. На оформление стен ушло более 50 тысяч банок.
Плюсы:
- можно использовать как декор к готовому фасаду;
- решает проблему утилизации банок.
А это что-то новенькое / фото ua.in.ua
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