Топ-5 необычных домов, построенных из мусора: фото

Строительство собственного дома очень часто отнимает много времени и денег. И если экологические дома уже никого не удивляют, то жилье, построенное из мусора еще может впечатлять.

Дома из мусора хороший пример того, как можно решить проблему с утилизацией мусора и существенно снизить затраты на создание жилья.

К вашему вниманию топ-5 необычных сооружений из мусора

Дом из бутылок

Бутылки самый известный материал для строительства домов из отходов. У такого материала много плюсов:

низкие затраты на строительство;

способность пропускать свет, это позволяет экономить электроэнергию;

хорошая теплоизоляция благодаря воздуху внутри;

долговечность.



Похожих домов много по всей планете / фото ua.in.ua

Дом из контейнеров

Распространенный тип жилья среди бездомных и беженцев в США. Списанные контейнеры стоят относительно недорого. Плюсы:

технически они сделаны не из мусора в традиционном понимании слова;

обычно оснащены всеми удобствами;

позволяют сделать большие окна, что делает их популярными на берегах океанов.



Такой тип проживания можно увидеть в фильмах / фото ua.in.ua

Дом из мусора

Уругвайский художник возвел на одном из островов Бразилии строение из мусора, который собрал на самом же острове. В нем есть все необходимое: кухня, ванная, спальные места, технические блага.

Плюсы:

хорошо подходит для теплого климата;

не требует кондиционера;

позволяет владельцу заработать.



Такой дом уникален еще и своим расположением / фото ua.in.ua

Автомобильные шины

Еще один популярный способ строительства, достаточно уложить их рядами и наполнить внутреннее пространство смесью из разного хлама.

грунт вместе со стеклом и техническим мусором внутри решает проблему утилизации;

аккумулируют тепло;

не требует кондиционирования.



Похожие сооружения есть в Украине / фото ua.in.ua

Дом из пивных банок

Известное сооружение Джона Милковича в Техасе. На оформление стен ушло более 50 тысяч банок.

Плюсы:

можно использовать как декор к готовому фасаду;

решает проблему утилизации банок.



А это что-то новенькое / фото ua.in.ua

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке