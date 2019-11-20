Топ 5 необычных домов знаменитостей: фото

Чуть ли не все знаменитости умеют бездумно тратить деньги. Кто-то отдает предпочтение автомобилям, кто-то покупает собственные самолеты или корабли. Однако инвестиции в недвижимость всегда остаются в приоритете для богачей, даже если купленная недвижимость несколько необычна.

Жилье в пещере или в средневековом замке? Легко, если вы звезда голливудского кино.

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К вашему вниманию топ 5 необычных домов знаменитостей

Дачный домик Джулии Робертс



На первый взгляд трудно сказать, что здесь живет знаменитость / фото: Dekatop

Джулия Робертс любит продукты с собственного огорода. Скорее всего, именно поэтому звезда решила купить домик с участком. Актриса даже сыграла свадьбу в этом доме, правда сам пир проходил в белом шатре.

Замок Николаса Кейджа



Шикарный замок является лишь третьим в коллекции актера / фото: Киноафиша

Николас Кейдж известен своей страстью к коллекционированию старинных зданий. Сейчас актер владеет тремя замками, а также множеством зданий, стилизованных под старину. Среди остальных выделяется замок под названием Мидфорд, который актер приобрел его за 5 000 000 английских фунтов стерлингов в 2007 году.

Дом из бетона Стива Мартина



Дом легко было бы переоборудовать под стиль лофт / фото: Dekatop

Однажды актер заявил, что хочет себе бетонный дом. Оказалось, что Стив не шутил. Жилье получилось полностью бетонным, от пола и до потолка. Никакой обработки в нем просто нет – голые стены, потолок и другие строительные детали напоминают недостроенный торговый центр.

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Особняк Наоми Кэмпбелл



С высоты птичьего полета особняк поражает больше всего / фото ТСН

Наоми Кэмпбелл не покупала это чудо, а получила в подарок. Особенностью дома является то, что территория, дорожки да и само сооружение с высоты птичьего полета изображают Уаджет. Другое название "глаз Гора" – это древнеегипетский символ. Сам особняк расположен на острове недалеко от Турции.

Пещера Дика Кларка



После смерти Кларка дом пустует / фото: Dekatop

Дом расположен в Санта-Монике в заповедной зоне. Власть не позволяла строить здесь никаких сооружений. Согласились только после стилизации дома под пещеру, ведь в стиле "мегалит" он полностью соответствовал окружающему ландшафту. Внутри каждый гость может представить себя в доисторической эпохе.

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