Трамп хочет запретить деконструктивизм в строительстве учреждений: фото "некрасивых" зданий

Недавно президент США Дональнд Трамп предложил запретить бруталистский и деконструктивистский стиль в строительстве федеральных зданий. В документе выделены три "некрасивых" здания, которые были построены за две последние декады.

О затеи президента США пишет Dezeen.

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В инициативе упоминаются Федеральное здание Сан-Франциско, которое спроектировала архитектурная фирма Morphosis, здание суда города Майами от Фергюсона и компании Arquitectonica, а также Сберегательный суд США в Остине.



Федеральное здание Сан-Франциско было отрыто в 2007 году / фото: Dezeen

В документе отмечается, что "следует серьезно рассмотреть" перепланировку зданий, не соответствующих требованиям.

Архитектурные проекты в стилях бруталистского и деконструктивистского характера и стиле, вытекающем из них, не соответствуют этим требованиям и не должны использоваться,

– говорится в документе.



Здание суда в Майами также оказалась "неправильным" / фото: Dezeen

Зато у президента США предлагают вернуться к классической греческой и римской архитектуре.



Здание суда в Остине было возведено в 2012 году / фото: Dezeen

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Американский институт архитекторов выступает против этого предложения. Американский институт архитекторов (AIA) даже создал онлайн-петицию, чтобы выступить против такого плана.

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