Трамп хочет запретить деконструктивизм в строительстве учреждений: фото "некрасивых" зданий
Недавно президент США Дональнд Трамп предложил запретить бруталистский и деконструктивистский стиль в строительстве федеральных зданий. В документе выделены три "некрасивых" здания, которые были построены за две последние декады.
О затеи президента США пишет Dezeen.
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В инициативе упоминаются Федеральное здание Сан-Франциско, которое спроектировала архитектурная фирма Morphosis, здание суда города Майами от Фергюсона и компании Arquitectonica, а также Сберегательный суд США в Остине.
Федеральное здание Сан-Франциско было отрыто в 2007 году / фото: Dezeen
В документе отмечается, что "следует серьезно рассмотреть" перепланировку зданий, не соответствующих требованиям.
Архитектурные проекты в стилях бруталистского и деконструктивистского характера и стиле, вытекающем из них, не соответствуют этим требованиям и не должны использоваться,
– говорится в документе.
Здание суда в Майами также оказалась "неправильным" / фото: Dezeen
Зато у президента США предлагают вернуться к классической греческой и римской архитектуре.
Здание суда в Остине было возведено в 2012 году / фото: Dezeen
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Американский институт архитекторов выступает против этого предложения. Американский институт архитекторов (AIA) даже создал онлайн-петицию, чтобы выступить против такого плана.
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