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Трехмерная панорама: в Португалии построили дом вокруг гостиной с большими окнами – фото

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Гостиная в доме является центром и основным пространством
Гостиная в доме является центром и основным пространством / Dezeen

В Португалии архитектурная фирма построила дом отдыха, в котором спальни располагаются по периметру гостиной. Сама гостиная выполнена в индустриальном стиле и имеет три стены с большими панорамными окнами.

Одноэтажное жилье расположено недалеко от Лиссабона, пишет Dezeen.

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Владельцы дома – пожилая семейная пара из Нидерландов.


Кроме пастельных цветов, дизайнеры использовали также и светлые тона / фото: Dezeen

Они не хотели дверей и, насколько это возможно, чтобы пространство было открытым,
– рассказал представитель архитектурной компании.

Спальни здесь расположены по периметру большой гостиной, которая служит местом сбора для большой семьи. Каждая из спален имеет собственные ванные комнаты, уборные и частный внутренний дворик.


Спальные комнаты здесь крошечные / фото: Dezeen

Стены и потолок гостиной из необработанных бетонных плит, также ее отличает простой дизайн мебели. Кроме того, здесь расположена крошечная кухня с большим обеденным столом и лавкой. Основные цвета – пастельные.


Ванные комнаты тоже выполнены в индустриальном стиле / фото: Dezeen

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В спальни можно добраться через небольшие прихожие. Здесь на простых бетонных стенах висят тканые ковры, а на потолках – подвесные светильники.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Идеи для дома Португалия Дизайн гостинной Дизайн Идеи для интерьера
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