Тренды в дизайне стен: как легко освежить свое жилье краской – фото
Стильный декор необязательно должен быть дорогим. Иногда освежить интерьер помещения можно просто стильно перекрасив стены. Мы собрали для вас 5 советов, которые помогут легко и просто освежить ваше жилище.
Цветочные или геометрические узоры станут популярными в 2020 году.
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5 советов как легко освежить жилье с помощью краски
Смелые черно-белые цвета
Черно-белые цвета всегда остаются стильными / фото: Budmaster
Не бойтесь использовать черный цвет во время ремонта. Помещение не станет темным, если вы уравновесите его белым. Также можно попробовать использовать контраст темного и светлого в мебели, напольном покрытии, подушках и так далее.
Повторение узоров
Геометрические фигуры тоже часто украшают стены современных домов / фото: Homediz
Рефрен одного узора на стенах создаст приятную симфонию цветов. Такой прием используется для подчеркивания стен, и заставляет не отводить взгляд.
Размер узоров
Узоры в форме деревьев обычно делают в спальне или гостиной / фото: Voice
Если вам не нравятся повторение маленьких бабочек или цветов, то стоит подумать о большом рисунке. Так, сегодня популярность набирает один крупный рисунок или узор на однотонной стене, который будет выглядеть точно и красиво.
Образец
Цветы лучше всего подойдут для спальных комнат / фото: Oboev
Цветочные да и вообще ботанические узоры будут самыми популярными в ближайшее время. Такие рисунки хорошо сочетаются со всеми предметами интерьера и декора в гостиной, спальне, ванной комнате, на кухне или даже на фронтовой стене вашего подъезда.
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Горошек
Сочетание белого и фиолетового в ванной кажется свежим вариантом / фото: Our-interior
Классическим вариантом узора является горошек. Однако не спешите отказываться от этого варианта, ведь горошек не должен быть зеленого цвета. Также круги можно сделать большими чем классические, или наоборот миниатюрными.
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