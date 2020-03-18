Тренды в дизайне стен: как легко освежить свое жилье краской – фото

Стильный декор необязательно должен быть дорогим. Иногда освежить интерьер помещения можно просто стильно перекрасив стены. Мы собрали для вас 5 советов, которые помогут легко и просто освежить ваше жилище.

Цветочные или геометрические узоры станут популярными в 2020 году.

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5 советов как легко освежить жилье с помощью краски

Смелые черно-белые цвета



Черно-белые цвета всегда остаются стильными / фото: Budmaster

Не бойтесь использовать черный цвет во время ремонта. Помещение не станет темным, если вы уравновесите его белым. Также можно попробовать использовать контраст темного и светлого в мебели, напольном покрытии, подушках и так далее.

Повторение узоров



Геометрические фигуры тоже часто украшают стены современных домов / фото: Homediz

Рефрен одного узора на стенах создаст приятную симфонию цветов. Такой прием используется для подчеркивания стен, и заставляет не отводить взгляд.

Размер узоров



Узоры в форме деревьев обычно делают в спальне или гостиной / фото: Voice

Если вам не нравятся повторение маленьких бабочек или цветов, то стоит подумать о большом рисунке. Так, сегодня популярность набирает один крупный рисунок или узор на однотонной стене, который будет выглядеть точно и красиво.

Образец



Цветы лучше всего подойдут для спальных комнат / фото: Oboev

Цветочные да и вообще ботанические узоры будут самыми популярными в ближайшее время. Такие рисунки хорошо сочетаются со всеми предметами интерьера и декора в гостиной, спальне, ванной комнате, на кухне или даже на фронтовой стене вашего подъезда.

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Горошек



Сочетание белого и фиолетового в ванной кажется свежим вариантом / фото: Our-interior

Классическим вариантом узора является горошек. Однако не спешите отказываться от этого варианта, ведь горошек не должен быть зеленого цвета. Также круги можно сделать большими чем классические, или наоборот миниатюрными.

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