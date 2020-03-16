Треугольный белый дом для семьи построили в Бельгии – фото

Частный треугольный дом для одной семьи построили в Бельгии. Окнами жилье выходит на сад.

О белоснежный дом пишет Archdaily.

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Одна из сторон помещения согнута в полукруг, на которой сделано сразу пять окон. За счет такого количества окон, свет внутрь падает под разными углами.



Окна выходят на южную сторону, а вход с северной / фото: Archdaily

При строительстве использовали натуральный белый кирпич, бетон и дерево, гофрированную сталь, а также алюминиевый каркас.



В гостиной также есть камин / фото: Archdaily

Сочетание круглого фасада с треугольной крышей дает две закрытые террасы. Учли также солнечный путь. Таким образом дом избегает перегрева летом и остается теплым зимой.



Для больших кухонь хорошо подходит островок посередине/ фото: Archdaily

В доме нет прихожей. Вместо этого предложено буферную зону, из которой видно кухню, гостиную и другие комнаты.

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Геометрические характеристики дома делают его хорошо освещенным / фото: Archdaily

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