У Алибабы будет новая штаб-квартира – фото футуристического здания

Известные компании, которые входят в группу "Alibaba Group" переедут в новое здание. Дом гиганта электронной коммерции иметь уникальную форму, которая создана с помощью алгоритма.

Офис будет располагаться в Шанхае, пишет Archdaily.

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Здание должно стать своеобразной визитной карточкой для компании. Разработчики заявляют, что проект подталкивает к общению, а также устанавливает визуальную и физическую связь между внутренним пространством и внешней средой.



Так здание будет выглядеть с высоты птичьего полета / фото: Archdaily

Разработать проект доверили британской компании Фостер+Партнеры.

Проект по-настоящему разработан внутри и снаружи с акцентом на динамическое, защищенное общественное пространство, используя удивительное расположение с видом на реки Хуанпу и Бунд,

– рассказал руководитель компании Фостер+Партнеры Люк Фокс.

По мнению разработчиков, большое количество естественного света в композиции интерьера и обустройство пространств вдохновляет на вовлечение, усилия в команде и комфорт.

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Здание должно подчеркивать статус и ценности компании/ фото: Archdaily

Что известно о Alibaba Group?

китайская торговая компания, которая занимается бизнесом в интернете;

годовой объем торгов компании составляет 170 миллиардов долларов;

владельцем и основателем является китайский предприниматель Джек Ма.

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