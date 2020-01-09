У Алибабы будет новая штаб-квартира – фото футуристического здания
Известные компании, которые входят в группу "Alibaba Group" переедут в новое здание. Дом гиганта электронной коммерции иметь уникальную форму, которая создана с помощью алгоритма.
Офис будет располагаться в Шанхае, пишет Archdaily.
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Здание должно стать своеобразной визитной карточкой для компании. Разработчики заявляют, что проект подталкивает к общению, а также устанавливает визуальную и физическую связь между внутренним пространством и внешней средой.
Так здание будет выглядеть с высоты птичьего полета / фото: Archdaily
Разработать проект доверили британской компании Фостер+Партнеры.
Проект по-настоящему разработан внутри и снаружи с акцентом на динамическое, защищенное общественное пространство, используя удивительное расположение с видом на реки Хуанпу и Бунд,
– рассказал руководитель компании Фостер+Партнеры Люк Фокс.
По мнению разработчиков, большое количество естественного света в композиции интерьера и обустройство пространств вдохновляет на вовлечение, усилия в команде и комфорт.
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Здание должно подчеркивать статус и ценности компании/ фото: Archdaily
Что известно о Alibaba Group?
- китайская торговая компания, которая занимается бизнесом в интернете;
- годовой объем торгов компании составляет 170 миллиардов долларов;
- владельцем и основателем является китайский предприниматель Джек Ма.
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