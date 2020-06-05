Архитектурная студия Note Design обустроила цветные спальни на чердаке квартиры в Стокгольме. Собственниками жилья является молодая семья, которая стремилась обеспечить отдельными комнатами двух своих детей. Дизайнеры использовали пустой чердак и обустроили там две отдельные спальни.

Чердак оказался довольно просторным, пишет Dezeen.

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Нас очаровали возможности, которые не были использованы в полости крыши чердака,

– рассказал один из дизайнеров.



Дизайнеры использовали каждый сантиметр места / Фото Dezeen

В комнате девочки удалось разместить большие шкафы в полный рост, которые окрашены в розовый цвет. Отверстие в стене, которое служило прорезью для окна, сделали рабочим местом.



Комната мальчика расположена прямо над кухней / Фото Dezeen

Аналогично мебель была устроена и в комнате мальчика, однако здесь шкаф уже зеленого цвета.



Зеленый цвет также номинальный во всем доме / Фото Dezeen

Зеленой краской также покрасили марш лестницы, ведущей на чердак. Внизу расположена формально зона отдыха, которая имеет два больших кремово-кожаных дивана и высокую полку для книг.

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Внизу расположена небольшая библиотека / Фото Dezeen

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