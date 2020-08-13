Каждый хочет жить в хорошем доме или квартире. Пусть жилье даже небольшое, но уют создать вокруг себя может каждый.

Меня зовут Шупер Надежда и дизайн для меня – это нечто большее, чем просто красивые картинки. Дизайн – это то, что мы видим, комфорт – это то, с чем мы живем.

Итак, какие цвета лучше всего использовать при обустройстве помещения, а от каких наоборот – стоит отказаться?

• Выбрать желаемый цвет, но в гамме светлых оттенков. Комната с такими оттенками стен кажется больше и светлее.

• Добавить цветного акцента. Ввести в Ваш интерьер насыщенный цвет, но только одну из стен Вашей комнаты. При этом следует отметить, что это не обязательно должна быть стена с наибольшей площадью, однако она должна быть хорошо заметна. Такое оформление придает характер всему интерьеру.

• Применяйте дизайнерские хитрости. Для небольших комнат лучше всего подходят сатиновые краски, которые дополнительно освещают интерьер.

• Используйте высокие плинтусы, они обогащают ваш интерьер и визуально вытягивают его.

Есть ли сейчас в дизайне какой-то особенно модный тренд?

Самый большой тренд сегодня – это натуральность. Натуральное дерево на полу, натуральный камень, натуральные ткани в декоре и камин, который придаст уюта Вашему интерьеру.

Можно ли установить камин где угодно?

Любовь к огню у каждого из нас заложена генетически от предков. Поэтому еще большего уюта в нашем доме добавит камин. К сожалению, не в каждом доме можно установить настоящий камин, например, когда дымоход отсутствует. В таких случаях электрические камины являются отличной альтернативой.

На фото электрокамин Dimplex SP 16

Электрические камины – красота и комфорт.

В продаже сейчас присутствует огромный выбор электрокаминов разных типов, которые соответствуют любым интерьерным решениям.

Попробуем обсудить основные характеристики и свойства электрических каминов, а также понять, какое место может занять электрокамин в интерьере квартиры.

Камины в помещении моментально преображают его дизайн. Появляется сразу ощущение расслабленности и понимание, что это зона отдыха и комфорта.

Самым распространенным решением для размещения камина могут быть встроенные электрокамины. Такие камины позволяют создать целостное интерьерное решение в выбранном стилевом оформлении квартиры. Более того, встроенные электрокамины значительно экономят место. Их можно установить практически в любое место, в том числе и в мебель.

Современные электрические камины предназначены, как для обогрева, так и просто для декора интерьера, в них прекрасно реализована функция имитации дровяных каминов. Все современные камины имеют прекрасную теплоотдачу.

На фото электрокамин Dimplex Burbank

Электрокамин практически сложно отличить от классического топочного с дымоходом. Имитация огня электрического камина, присутствие звукового эффекта в виде потрескивания дров, делают камины совсем незаметными.

Электрокамин в интерьере выполняет следующие функции:

• Создает уют и комфорт в помещении, а также семейный очаг, возле которого собираются вечером и разговаривают на разные темы.

• Электрокамин служит в качестве обогревательного прибора в зимний период года. Летом поступление теплоты можно отключить и просто наслаждаться горением пламени.

• Электрокамин станет центром любой гостиной или спальни и непременно будет привлекать внимание. Производители предлагают широкий ассортимент электрических каминов, поэтому можно подобрать идеальный вариант для определенного интерьера.

Время, проведенное у камина - это роскошь, которую не заменит никакой гаджет!

Специальное предложение для дизайнеров

Если вы дизайнер и используете электрокамины Dimplex в своих проектах, приглашаем вас принять участие в призовом конкурсе для дизайнеров от компании Dimplex. Всем зарегистрированным участникам будут предложены специальные условия на продукцию Dimplex и бесплатное размещение вашей статьи (со ссылками на Ваш сайт) на сайте 24 канала в разделе Дизайна.

Посмотреть весь модельный ряд электрокаминов Dimplex можно на фирменном сайте dimplex-kaminy.com.ua или посетив шоурумы по адресу г. Киев, ул. Обсерваторная, 13/15, ул. Анны Ахматовой, 35. детальная консультация специалиста по тел. (097) 500 17 37 и (050) 500 17 37.