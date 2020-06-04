На небольшом треугольном участке в Португалии построили крошечный одноэтажный дом с необычным дизайном интерьера. Публичные зоны в квартире имеют светлый серый цвет, а приватные белый.

Снаружи дом имеет небольшой бассейн и несколько террас, пишет Archdaily.

К теме: Пример классического черно-белого минимализма в интерьере из Канады – фото

Затененные наружные террасы выделяют его идеальную четырехугольную форму. Здание имеет классический для частных домов план, где гостиная является центральным жилым пространством. Кухня – часть гостиной, которая имеет большую зону посередине для приготовления пищи.



Интерьер в доме выполнен в пастельных тонах / Фото Archdaily

Вход расположен с северной стороны, и ведет сразу в гостиную. Сама комната имеет большие панорамные окна. Все жилые зоны окрашены в серый цвет, исключением является только спальня.



Только спальня выполнена в светлых тонах / Фото Archdaily

В целом дом имеет только 21 квадратный метр внутренней площади и три полуоткрытых террасы снаружи. С северной стороны расположены технические районы дома: шкаф-купе, гардероб и подсобное помещение.

Вас может заинтересовать: Как расширить жилое пространство в трехкомнатной квартире: фото стильного ремонта из Братиславы

Смотрите больше фото интерьера из Португалии:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке