Украинский бренд Faina создал кресло, списанное с женских форм – фото

Украинский дизайнерский бренд Faina создал кресло, которое имеет "пузырьковую" форму. Дизайнеры вдохновились старинными изображениями женских форм. Подсказки брали из археологических находок.

Об уникальном кресле написал известный дизайнерский журнал Dezeen.

Вас заинтересует: Идеи для мебели из деревянных поддонов – фото

Виктория Якуша, основательница Faina, рассказала, что форму стула списали с керамического артефакта древней богини. Его археологи нашли на холме Четатуя в Румынии в 1942 году.



Кресло стало украшением выставки / фото: Dezeen

Считалось, что четыре женские формы, обращенные внутрь во взаимосвязанном кругу, представляют хоро – ритуальный танец.



Основательница бренда надеется, что кресло станет популярным / фото: Dezeen

По словам дизайнера, эти фигуры женского тела богини служили талисманами, чтобы принести удачу семьям и особенно культуре земледелия.

Читайте также: Как сделать стильный журнальный столик из старого окна – инструкция



Кресло имеет разные две разные модификации / фото: Dezeen

Кресло было представлено на ярмарке коллекционного дизайна в Брюсселе, которая проходила с 5 по 8 марта 2020 года.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке