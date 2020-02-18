Украинский дизайнер Виктория Якуша стала членом жюри известной дизайнерской премии

Украинский дизайнер и архитектор Виктория Якуша вошла в число жюри одного из самых авторитетных конкурсов дизайна и архитектуры – Dezeen Award 2020. Ее работа в 2019 году попала в шорт-лист дизайнов интерьера.

Премия учреждена известным британским изданием "Dezeen".

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Конкурс охватывает более 40 номинаций в трех категориях – архитектура, дизайн интерьера, а также предметный дизайн. В прошлом году на конкурс отправилось более 4500 дизайнеров из 87 стран мира.

Проект Виктории – интерьер общественного пространства Ya Vsesvit попал в список лучших в номинации "Малые рабочие пространства".



Виктория вошла в пятерку лучших проектов среди небольших воркспейсов / фото: Ya Vsesvit

А уже в этом году, Виктория Якуша вместе с другими профессиональными архитекторами и дизайнерами из Канады, США, Испании, Китая, и Италии будут оценивать работы в категории "интерьерный дизайн".

Заявки на участие в конкурсе в 2020 году принимаются до 2 июня 2020 года.

Что известно о проекте Виктории?

Общественное пространство Ya Vsesvit расположен в Киеве. Там размещена студия архитектуры, лекционный зал и галерея.

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Лекторий на территории пространства / фото: Ya Vsesvit

Пространство основано на контрасте текстур и неожиданных сочетаниях материалов. Глиняная штукатурка, созданная местной техникой ремесла, обрамляет футуристическое покрытие из нержавеющей стали. Серебряную ткань на пуфах можно найти рядом с крупными столиками из песчаников,

– говорится в описании к работе Виктории.

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