Уличные светильники: типы ламп и способы установки

Удобство и безопасность жителей, а также дополнение внешнего вида двора обеспечит уличное освещение. Какие же существуют виды и способы монтажа ламп? Читайте в нашем материале.

При выборе ламп стоит обратить внимание на их технические характеристики, уровень влагостойкости, а также экономичность ламп.

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Какие бывают виды ламп

Лампы накаливания

Самый популярный вид ламп прежде всего из-за своей низкой цены. Такую лампу можно купить в любом магазине. Их существенным минусом является сравнительно высокий уровень потребления электроэнергии.

Люминесцентные лампы

Отработанные лампы следует сдавать на утилизацию / фото: Zelenkatv

Еще один вариант вида источника света являются люминесцентные лампы. Светильники на таких лампах потребляют меньше электроэнергии чем аналоги на вольфрамовой нити. Также они имеют более долгий срок эксплуатации.

Из минусов можно выделить качество света, которое выдают люминесцентные лампы – такой уровень люксов (единица измерения качества света) больше годится для складов или подвалов. Также люминесцентные лампы наполнены парами ртути, поэтому их замена требует осторожности.

Светодиодные лампы

Самый популярный сегодня, хоть и самый дорогой вид освещения. Светодиоды работают в среднем 30-100 тысяч часов, потребляя минимальное количество электрической энергии. Также такие светильники собраны на заводе и не нуждаются в замене лампы.

Кроме цены, минусом может быть низкий уровень влагозащиты. Однако, если лампа герметична, то будет служить много лет.

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Способ установки ламп

Настенные



Стоит не забывать о низкой влагостойкости настенных ламп / фото: Данкор

Прикрепляются к стене и служат для освещения части ландшафта, а также фасада стен. Обычно их можно увидеть перед входной дверью. Недорогие приборы, которые имеют низкий уровень влагозащиты и устанавливаются под козырьком.

Подвесные

Используются в освещении зоны входной двери. Кроме того на них часто можно наткнуться в беседках или крытых верандах. Такое осветительное оборудование закрепляется к потолку или специальному кронштейну, который фиксируется на стене. Влагостойкость таких светильников уже выше.

Торшерные

Устанавливаются в парках и зонах отдыха. Во дворе их ставят вдоль пешеходных дорожек. Преимуществом торшерных светильников является их высокая ножка, благодаря которой, они охватывают большой радиус света.

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Встроенные

Лучшим вариантом будет использовать все виды светильников / фото: Семья и дом

Встроенные светильники самые дорогие и требуют более сложного монтажа. Они врезаются в фасады зданий, бордюры, и другие поверхности. Такие светильники имеют наибольшую степень защиты от пыли и влаги. Они могут монтироваться прямо в дорожку, на которой образуются лужи, и скапливается снег со льдом.

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