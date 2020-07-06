Проект квартиры в Нью-Йорке является результатом творчества ради комфорта. Семья, состоящая из родителей и двух маленьких дочерей, перед тем, как переехать в эту квартиру, прожила в Нидерландах 8 лет.

Таким образом постоянные отсылки к голландской культуре и дизайну пронизывали процесс создания, чтобы семья продолжала ассоциировать дом с родными землями, пишет издание Archdaily.

Читайте также: Для большой семьи: фото интерьера дома с лестницей, которая приспособлена для альпинизма

Кроме того, дизайнеры обустроили комнаты в соответствии с реальными потребностями каждого. Так возникли эксклюзивные апартаменты, один кабинет и игровая комната.

Квартиру насквозь пронизывает свет / Фото Archdaily

Первый этаж состоит из коридора и гардеробной. Цвет рубина подчеркивает это пространство, которое объединяет квартиру. Перед лифтом расположена коллекция миниатюр из Нидерландов. Второй этаж начинается с обеденной зоны, которая отделяет кухню от гостиной.

Стол в гостиной нестандартной формы / Фото Archdaily

Третий этаж – это офис, а четвертый – отделенная конструкция – книжный шкаф игровой комнаты. Все апартаменты выполнены в одной цветовой палитре.

Оливковые стены в гостиной добавляют уюта / Фото Archdaily

Мебель была привезена из Нидерландов, отдельные детали были разработаны компанией FCstudio, которая также разработала столярные изделия. Дизайн нью-йоркской квартиры превратил эмоциональные желания семьи в дизайн интерьера, одновременно учитывая необходимую и особую функциональность.

Больше фото современной квартиры в Нью-Йорке:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке